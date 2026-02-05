Hải Phòng: Truy nã người phụ nữ cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất cao 05/02/2026 19:20

(PLO)- Phạm Thị Thanh được xác định là chủ mưu, cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 73% đến 146%, thu lợi hơn 25 tỉ đồng.

Ngày 5-2, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh (57 tuổi, trú tại khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) do đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố.

Thanh bị khởi tố hôm 19-1-2025, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian từ tháng 7-2025 đến tháng 11-2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (53 tuổi, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thị Thu Thảo (41 tuổi, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (55 tuổi, trú phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Với sự quyết tâm điều tra vụ án đến cùng, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và cùng cố niềm tin của nhân dân, Cơ quan điều tra đã xác định, trong thời gian từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh là kẻ chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày - 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.

Tổng số tiền nhóm này thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỉ đồng và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh thì liên hệ đồng chí Lê Văn Minh - Điều tra viên Đội 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, số điện thoại: 0692.785.462, địa chỉ cơ quan: Số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định.