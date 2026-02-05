Công an Đắk Lắk tìm bị hại vụ trộm bánh xe ô tô liên tỉnh 05/02/2026 15:01

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang tìm bị hại liên quan vụ trộm cắp bánh ô tô liên tỉnh do Đoàn Ngọc Khánh thực hiện.

Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phát thông báo tìm bị hại liên quan vụ án trộm cắp bánh xe ô tô liên tỉnh.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Khánh (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Khánh tại thời điểm bị bắt. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, không có việc làm ổn định, Khánh nảy sinh ý định trộm bánh xe ô tô dự phòng của các xe đỗ trên đường vào ban đêm.

Khánh chuẩn bị nhiều công cụ dùng để mở ốc, vít. Trong tháng 10-2025, Khánh gây ra 15 vụ, lấy cắp 16 lốp ô tô cùng nhiều nắp chụp mâm tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM.

Sáng 20-10-2025, Khánh bị Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.

Hiện công an đã xác định được bị hại trong chín vụ trộm. Sáu vụ còn lại chủ yếu xảy ra ở Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM vẫn chưa xác định được bị hại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là bị hại trong các vụ án trên, sớm đến địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định.