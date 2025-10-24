Lái xe bán tải đi trộm bánh ô tô 24/10/2025 16:35

(PLO)- Công an bắt được nghi phạm lái xe bán tải đi trộm cắp hàng loạt bánh ô tô của người dân ở Đắk Lắk.

Ngày 24-10, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Buôn Ma Thuột và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Đoàn Ngọc Khánh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đoàn Ngọc Khánh bị bắt giữ. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, Khánh lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền. Tài sản mà Khánh nhắm tới là bánh bánh dự phòng, chụp mâm của các ô tô Ford Ranger. Khánh chạy dòng xe này nên biết rất rõ các loại phụ tùng này.

Rạng sáng 12-10, Khánh điều khiển xe bán tải 51D-880.61 đến đường Lý Tự Trọng, phường Tân An lấy trộm hai chụp mâm bánh sau của một ô tô đang đậu bên đường.

Khuya 16-10, Khánh tiếp tục điều khiển xe bán tải 51D-880.61 đến trước một căn nhà trên đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, tháo trộm bánh dự phòng, hai chụp mâm bánh xe của một ô tô.

Ngày 20-10, khi thấy trên mạng xã hội có video đăng vụ trộm cắp nói trên, Khánh tháo gỡ các nhãn mác dán trên xe bán tải ô tô 51D-880.61 rồi điều khiển xe chạy vào TP.HCM để bỏ trốn.

Khi đến xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, Khánh bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk dừng xe, kiểm tra và phối hợp Công an phường Tân An đưa đến trụ sở làm việc.

Bước đầu, Khánh thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài các vụ trộm cắp trên, Khánh khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp bánh xe khác tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, TP.HCM.

Khánh khai riêng từ ngày 15 đến 18-10 đã trộm cắp 10 bánh dự phòng của nhiều ô tô cùng nhãn hiệu Ford Ranger tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Sau khi trộm cắp số bánh dự phòng ô tô trên, Khánh chở đến tiệm rửa xe ở đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk để rửa rồi tìm nơi tiêu thụ.

Do Khánh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa phương nên Công an phường Tân An đang củng cố hồ sơ để chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền.