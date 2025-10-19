6 mẹo ‘kỳ quặc’ tài xế dùng chống trộm cắp ô tô 19/10/2025 16:55

(PLO)- Trộm cắp ô tô đang có dấu hiệu giảm sút, một phần nhờ vào những giải pháp sáng tạo và đôi khi "quái dị" mà giới tài xế áp dụng để bảo vệ tài sản.

Dưới đây là những thủ thuật độc đáo đang được người sở hữu ô tô sử dụng để vô hiệu hóa các phương thức trộm cắp ô tô công nghệ cao.

Trộm cắp ô tô đang có dấu hiệu giảm sút, một phần nhờ vào những giải pháp sáng tạo và đôi khi "quái dị" mà giới tài xế áp dụng để bảo vệ tài sản. Ảnh: Motorbiscuit.

Vô hiệu hóa tín hiệu chìa khóa

Một trong những phương thức trộm cắp ô tô phổ biến hiện nay là sử dụng bộ lặp tín hiệu để khuếch đại sóng từ chìa khóa ô tô (thường để gần cửa nhà) nhằm mở khóa và khởi động xe.

Để đối phó với kỹ thuật "tấn công tiếp sức" này, các tài xế đã áp dụng nhiều giải pháp chặn sóng sáng tạo:

Sử dụng hộp/vật liệu kim loại: Phương pháp an toàn nhất là giữ chìa khóa trong túi/hộp chống RFID (sóng vô tuyến). Thay thế, nhiều người bọc chìa khóa bằng giấy bạc hoặc bỏ vào hộp kim loại (như hộp đựng bánh quy, hộp đựng thuốc) để giảm hoặc chặn tín hiệu.

Tắt Tính năng mở cửa không chìa khóa: Chủ xe có thể vô hiệu hóa tính năng mở/khóa cửa không cần chìa. Việc phải nhấn nút trên chìa khóa có thể bất tiện, nhưng nó giúp xe an toàn hơn nhiều trước các thiết bị lặp tín hiệu.

Thay đổi vị trí lưu trữ chìa khóa

Bộ lặp tín hiệu chìa khóa hoạt động dựa trên cảm biến tiệm cận.

Giấu chìa khóa càng xa xe càng tốt: Nhiều tài xế bắt đầu đặt chìa khóa ở xa xe đang đỗ (ví dụ: cất trong phòng ngủ tầng trên thay vì để ở phòng khách tầng trệt). Điều này cũng giúp chủ xe có thể sử dụng nút "hoảng loạn" (panic button) trên chìa khóa để phát tín hiệu cảnh báo nếu phát hiện kẻ gian.

Ngắt hoặc đổi cổng chuẩn đoán OBD-II

Sau khi mở khóa xe từ xa, kẻ trộm thường cắm thiết bị vào cổng chẩn đoán OBD-II của xe để lập trình chìa khóa mới và chiếm quyền điều khiển.

Khóa/Nối lại dây cổng OBD-II: Một số chủ xe khóa cổng OBD-II nguyên bản để làm mất thời gian của kẻ trộm. Một thủ thuật táo bạo hơn là cắt dây đến cổng OBD-II để làm thiết bị của kẻ trộm không thể kết nối.

Nối lại cổng ẩn: Chiến lược hiệu quả là ngắt kết nối cổng OBD-II nguyên bản (để đánh lừa) và lắp đặt một cổng OBD thật ở vị trí bí mật (như bên trong hộp đựng găng tay), chỉ thợ máy mới biết để sử dụng.

Rút rơ le khởi động/Nhiên liệu

Đây là cách cổ điển nhưng hiệu quả để ngăn chặn khởi động và chống trộm cắp ô tô.

Vô hiệu hóa Đánh lửa: Tài xế mở hộp cầu chì và rút một rơ le quan trọng (thường là rơ le đánh lửa). Khi kẻ trộm cố khởi động, xe sẽ không có phản ứng gì.

Vô hiệu hóa bơm nhiên liệu: Một cách tinh vi hơn là nhắm vào rơ le bơm nhiên liệu. Xe sẽ khởi động nhưng không nổ máy (hoặc chạy được một đoạn ngắn rồi tắt), khiến kẻ trộm bối rối và chống trộm cắp ô tô.

Tạo ảo giác người trong xe

Một mẹo lan truyền trên mạng xã hội là tạo ảo giác xe đang có người chờ đợi bên trong để khiến kẻ trộm e ngại.

Sử dụng vật dụng giả lập: Tài xế đẩy ghế lái về phía trước, sau đó trùm áo hoodie lên tựa lưng ghế và dùng phao bơi/vật tròn để giả lập hình ảnh một người đang ngồi. Phương pháp này có thể giúp tác dụng răn đe ban đầu, nhưng không hiệu quả để chống trộm ô tô nếu xe đỗ quá lâu ở khu vực vắng vẻ.

Giấu thiết bị định vị thông minh

Các tài xế đang sử dụng thiết bị theo dõi nhỏ gọn để tìm lại xe khi bị đánh cắp.

Giấu Apple AirTag: Mặc dù AirTag có thể cảnh báo kẻ trộm khi lái xe đủ xa (giúp chúng tháo gỡ), nhiều chủ xe vẫn sử dụng nó để cung cấp vị trí theo dõi thời gian thực cho cảnh sát.

Kết hợp nhiều loại thiết bị: Để tăng tính an toàn, nên giấu AirTag ở vị trí dễ tìm (để kẻ trộm tìm thấy và nghĩ đã vô hiệu hóa mọi thứ), sau đó dán thêm một thiết bị theo dõi GPS chuyên dụng (không có tính năng cảnh báo) ở vị trí ẩn như dưới khung gầm xe.