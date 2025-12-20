Những chiếc ô tô nhỏ thay xe máy đang định hình thị trường 20/12/2025 09:42

Liên minh châu Âu (EU) đang tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực định hình một phân khúc xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới, với mục tiêu vừa thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông, vừa tạo “lá chắn” bảo vệ các nhà sản xuất ô tô nội địa trước làn sóng xe giá rẻ đến từ Trung Quốc. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tái cân bằng thị trường, nơi áp lực cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.

Trước đây, phân khúc xe điện mới của EU từng được kỳ vọng sẽ mô phỏng theo mô hình “Kei car” của Nhật Bản – dòng xe siêu nhỏ, giá rẻ và có các ưu đãi đặc thù. Tuy nhiên, thay vì xây dựng một khung pháp lý hoàn toàn mới, EU đã lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn khi phát triển phân khúc này dựa trên một hạng xe đã tồn tại. Theo đó, phân khúc mới sẽ là một nhánh của hạng xe du lịch M1 và được đặt tên là M1E.

Về mặt kỹ thuật, M1E vẫn thuộc nhóm xe du lịch có tổng trọng lượng tối đa 3,5 tấn và sức chứa không quá 9 chỗ ngồi, nhưng sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe hơn. Đáng chú ý nhất là quy định về kích thước, trong đó chiều dài tối đa của xe không được vượt quá 4.200 mm. Với giới hạn này, một số mẫu xe đang được sản xuất tại châu Âu như Mini Cooper, Mini Aceman hay Renault 5 ETech nhiều khả năng sẽ đáp ứng được yêu cầu và trở thành những ứng viên sớm cho phân khúc M1E.

Dù từng được so sánh với Kei car, xe M1E trên thực tế vẫn lớn hơn đáng kể so với chuẩn xe siêu nhỏ của Nhật Bản, vốn chỉ cho phép chiều dài tối đa 3.400 mm. Điều này cho thấy EU không hướng đến việc tạo ra những mẫu xe cực nhỏ, mà tập trung vào nhóm xe đô thị cỡ gọn, đủ linh hoạt cho môi trường thành phố nhưng vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi của châu Âu.