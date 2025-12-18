Lý do ô tô Trung Quốc giá 400 triệu đồng, vẫn còn muốn giảm giá bán? 18/12/2025 15:21

(PLO)-Cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc không đồng ý cho các hãng xe Trung Quốc cạnh tranh bằng bán giá rẻ.

Chính quyền Trung Quốc vừa tăng cường giám sát tình trạng cạnh tranh quá mức trong ngành công nghiệp ô tô nội địa, sau khi những nỗ lực trước đó không thể ngăn đà lao dốc của giá xe.

Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường Trung Quốc (State Administration for Market Regulation) đã công bố một loạt hướng dẫn mới.

Trong đó bao gồm các biện pháp nhằm ngăn các nhà sản xuất bán ô tô với giá thấp hơn chi phí sản xuất, đồng thời chặn việc các đại lý đưa ra mức chiết khấu hoặc hoàn tiền khiến giá bán thực tế của xe bị kéo xuống dưới giá thành.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc từng công khai chỉ trích các hãng xe vì tình trạng cạnh tranh kiểu đua xuống đáy và cảnh báo về sức khỏe tài chính của ngành. Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh báo này, giá xe vẫn tiếp tục đi xuống.

Theo ông Li Yanwei, cố vấn của Hiệp hội Các đại lý ô tô Trung Quốc, vẫn còn phải chờ xem liệu các quy định mới có đủ sức đảo ngược xu hướng giảm giá xe hay không, bởi một trong những nguyên nhân lớn nhất của cuộc chiến giảm giá khốc liệt hiện nay là nhu cầu yếu và tình trạng dư thừa công suất sản xuất.

“Một số thương hiệu đang tận dụng lợi thế quy mô sản xuất để giành ưu thế cạnh tranh ở giai đoạn này, từ đó làm trầm trọng thêm cuộc chiến về giá” - ông Li nhận định.

Ở góc độ rộng hơn, việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát giá xe là một phần trong chiến dịch của chính phủ nhằm chống lại hiện tượng cạnh tranh quá mức khiến lợi nhuận và hiệu quả toàn ngành ngày càng suy giảm.

Trong khi đó, giá giao dịch trung bình của ô tô tại Trung Quốc tiếp tục giảm. Theo dữ liệu của China Auto Market, giá bán trung bình của xe BYD đã giảm từ 116.200 nhân dân tệ (khoảng 434 triệu đồng) vào tháng 6 xuống còn 108.100 nhân dân tệ (404 triệu đồng) vào tháng 10.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định việc triển khai các biện pháp này trên thực tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các đại lý sẽ rất khó nâng giá bán cho người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu kéo dài tình trạng suy yếu, đặc biệt là đối với các dòng xe sang sử dụng động cơ đốt trong.