5 mẫu SUV giảm giá mạnh đáng mua nhất năm 2026 05/01/2026 16:05

(PLO)- Thị trường xe SUV đang đón nhận tin vui khi nhiều mẫu xe mới và đã qua sử dụng giảm giá sâu, tạo cơ hội tốt cho người mua xe.

Năm 2026 mở ra cơ hội sở hữu những mẫu SUV với mức giá hấp dẫn. Nhiều dòng SUV mới và cũ đang tồn đọng tại đại lý, buộc các đơn vị bán hàng phải đưa ra ưu đãi lớn để kích cầu. Dưới đây là 5 mẫu SUV giảm giá mạnh nhất năm 2026.

Toyota RAV4 2025. Ảnh: Toyota.

Honda CR-V đã qua sử dụng

Mức giá trung bình của dòng xe này hiện vào khoảng 20.032 USD (tương đương dưới 530 triệu đồng). Sau nhiều năm nguồn cung hạn chế, lượng xe CR-V cũ tại các đại lý đang dần dồi dào hơn.

Đây là mẫu SUV có nhu cầu cao nhờ độ tin cậy và chi phí bảo trì thấp. Xe vận hành êm ái cùng không gian chứa đồ rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Jeep Grand Wagoneer 2026

Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này có giá khởi điểm mới là 63.240 USD (tương đương hơn 1,6 tỉ đồng). Do doanh số không như kỳ vọng, Jeep đã điều chỉnh giá thấp hơn cho phiên bản 2026.

Dù có kích thước lớn, Grand Wagoneer vẫn dễ điều khiển trong không gian hẹp. Nội thất xe yên tĩnh, sang trọng và cung cấp không gian thoải mái cho hành khách.

Toyota RAV4 đã qua sử dụng

Giá trung bình cho một chiếc RAV4 cũ hiện khoảng 23.081 USD (tương đương khoảng 600 triệu đồng). Thị trường đang ghi nhận lượng lớn xe đã qua sử dụng khoảng 3 năm do người dùng nâng cấp lên đời mới.

RAV4 nổi tiếng với tính thực dụng, độ bền cao và giá cả phải chăng. Phiên bản hybrid của dòng xe này cũng được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nissan Rogue đã qua sử dụng

Với mức giá trung bình 19.174 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng), Nissan Rogue hiện là mẫu SUV cũ phổ biến nhất trên thị trường. Lượng hàng tồn kho của dòng xe này đang đạt mức cao kỷ lục.

Rogue sở hữu khả năng vận hành êm ái, nội thất yên tĩnh cùng nhiều công nghệ hiện đại. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với CR-V hay RAV4.

Hyundai Ioniq 5 2026

Mẫu xe điện này có giá khởi điểm mới từ 35.000 USD (tương đương hơn 900 triệu đồng). Theo Edmunds, giá xe giảm mạnh so với mức 41.000 USD (tương đương 1 tỉ 066 triệu đồng) trước đó nhằm bù đắp thay đổi về tín dụng thuế.

Hyundai Ioniq 5 được đánh giá cao nhờ hệ thống phanh tái tạo mạnh mẽ, sạc nhanh và trải nghiệm lái thú vị.