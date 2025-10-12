Mazda giảm giá mẫu SUV ăn khách 12/10/2025 18:51

(PLO)- Trong bối cảnh giá ô tô mới liên tục tăng cao, thương hiệu Mazda giảm giá CX-50 và giữ các dòng xe 2026 ở mức phải chăng.

Thương hiệu Mazda đã thực hiện một “phép lạ” khi giảm giá khởi điểm cho mẫu CX-50, trong khi các mẫu xe chủ lực khác như Mazda3 vẫn giữ mức niêm yết dưới 26.000 USD (khoảng 685 triệu đồng).

Giá xe mới đang tiếp tục leo thang, khiến ngay cả những mẫu xe từng được coi là phải chăng nhất cũng dần nằm ngoài tầm với của nhiều người mua. Tuy nhiên, thương hiệu Mazda không nằm trong xu hướng đó. Công ty vừa công bố bảng giá niêm yết cho nhiều mẫu xe đời 2026, và phần lớn vẫn duy trì được mức giá cạnh tranh.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, dù đang đối mặt với chi phí và thuế quan tăng cao, vẫn giữ giá bán ổn định vào năm 2026. Mazda3 và CX-90 chắc chắn sẽ tăng giá nhẹ, nhưng thương hiệu Mazda giảm giá CX-50 bất ngờ khiến nhiều dòng xe cùng phân khúc hoang mang.

CX-50 là mẫu xe bán chạy thứ ba của thương hiệu. Mặc dù vậy, thương hiệu Mazda vẫn có thể giảm 600 USD (khoảng 15,8 triệu đồng) so với giá bán lẻ đề xuất (MSRP) mà không tăng phí vận chuyển.

Dòng xe Mazda 2026 vẫn giữ được mức giá phải chăng. Dòng xe Mazda sẽ bắt đầu với mẫu sedan Mazda3 có giá khởi điểm chỉ dưới 26.000 USD.

Mazda3 2026 có giá 25.785 USD (khoảng 679,4 triệu đồng). Mazda3 không nhận được nâng cấp lớn, nhưng được trang bị hệ thống âm thanh tiêu chuẩn mới (Harmonic Acoustics tám loa). Xe có sẵn cả hai phiên bản sedan và hatchback, cùng tùy chọn hộp số sàn sáu cấp và dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Mazda CX-30 2026 có giá 27.470 USD (khoảng 723,8 triệu đồng). Mazda CX-30 2026 đắt hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm. Xe có phiên bản Aire Edition mới và bổ sung tùy chọn màn hình trung tâm 10,25 inch lớn hơn trên một số phiên bản.

Mazda CX-50 sẽ được bán ra vào năm 2026 với những nâng cấp khiêm tốn, bao gồm phiên bản Meridian Edition mới. Phiên bản CX-50 2026 cơ bản có giá khởi điểm rẻ hơn 600 USD (khoảng 15,8 triệu đồng) so với phiên bản cũ, ở mức 31.395 USD (khoảng 827,2 triệu đồng). Phiên bản CX-50 hybrid cơ bản có giá 36.245 USD (khoảng 955 triệu đồng).

Mazda CX-90 2026 có giá 40.330 USD (khoảng 1,063 tỷ đồng). Mazda CX-90 nhận được một vài bản cập nhật cho năm 2026, trong khi giá bán ban đầu tăng thêm vài trăm đô la.

Mazda CX-70 2026 có giá 43.780 USD (khoảng 1,153 tỷ đồng). Mặc dù chỉ có hai hàng ghế, CX-70 thực tế lại đắt hơn CX-90 ba hàng ghế. Giá khởi điểm của nó cũng cao hơn 1.805 USD (khoảng 47,6 triệu đồng) so với năm ngoái, là mẫu xe có mức tăng giá đáng kể trong danh sách này.

Mỗi chiếc CX-70 đều được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3,3 lít tăng áp. Người mua cũng có thể lựa chọn hệ truyền động plug-in hybrid.