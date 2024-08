Thương hiệu Ford và Mazda đưa ra cảnh báo ‘không lái xe’ với xe có túi khí Takata gây chết người 15/08/2024 18:11

Cho đến nay, thương hiệu Ford đã ban hành ba lệnh thu hồi và hai cảnh báo “không lái xe” đối với các xe được trang bị bộ phận bơm túi khí không khô do Takata sản xuất. Cảnh báo thứ hai ảnh hưởng đến khoảng 765.600 xe, trong đó có gần 374.300 xe được bán tại Mỹ.

Mới đây, thương hiệu Ford và Mazda đưa ra cảnh báo cho khách hàng là "không lái xe" có túi khí Takata gây chết người. Ảnh: Ford.

Khuyến cáo không lái xe của Mazda áp dụng cho gần 82.900 xe ô tô, xe bán tải, xe tiện ích và xe đa dụng bị thu hồi. Cho tới thời điểm hiện tại, không biết còn bao nhiêu trong số những xe này đã được thay thế bộ phận bơm hơi túi khí ban đầu bằng các bộ phận an toàn hơn.

Được biết, cả thương hiệu Ford và Mazda đều cung cấp dịch vụ kéo xe và sửa chữa lưu động miễn phí. Hai hãng sẵn sàng có thể sắp xếp xe cho khách hàng mượn. Hiện các bộ phận bơm hơi thay thế đã có sẵn tại các đại lý trên toàn quốc của hai thương hiệu này.

Những khách hàng muốn kiểm tra xe của mình có vấn đề này có thể chỉ cần chạy số nhận dạng xe gồm 17 ký tự trên trang web của thương hiệu Ford, trang web của Mazda hoặc trang web của NHTSA.

Trước khi kiểm tra kỹ hơn, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ nhấn mạnh rằng các bộ phận bơm hơi túi khí chết người do Takata sản xuất đã giết chết 27 người, hơn 400 người đã bị thương do mảnh vỡ từ các bộ phận bơm hơi phát nổ tại Mỹ.

Cơ quan này cũng khuyến cáo để bảo vệ tính mạng của mình người dân nên đem xe mình đến các đại lý để kiểm tra và khắc phục kịp thời.

Thương hiệu Ford có các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Ranger 2004-2006 và 2007-2011, GT 2005-2006, Mustang 2005-2014, Fusion 2006-2012, Lincoln MKZ và Zephyr, Mercury Milan, Edge 2007-2010 và Lincoln MKX về mặt kỹ thuật tương tự.

Đối với Mazda, các mẫu xe bao gồm xe bán tải B-Series 2004-2006 và 2007-2009, Mazda6 2003-2008, Mazda Speed6 2006-2007, RX-8 2004-2011, MPV 2004-2006, Mazda6 2009-2013, CX-7 2007-2012 và crossover CX-9 2007-2016.

Phần lớn những chiếc xe này đều đã hơn 20 năm tuổi, nguy cơ bộ phận bơm túi khí có thể phát nổ trong quá trình triển khai là rất cao.

Những bộ phận bơm túi khí này dẫn đến phát nổ là sự thoái hóa chất đẩy do tiếp xúc với nhiệt độ cao, chu kỳ nhiệt độ cao và độ ẩm tuyệt đối cao. Khoảng 100 triệu bộ phận bơm hơi đã được thu hồi trên toàn thế giới, trong đó có 67 triệu bộ phận được sử dụng trong các xe dành cho Mỹ.

Tháng 4 năm 2024, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ đã báo cáo rằng 88% trong số 67 triệu bộ phận bơm hơi đã được thay thế. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hơn 8 triệu bộ phận chưa được thay thế, điều này thật khó hiểu mặc dù bộ phận bơm hơi thay thế và nhân công là miễn phí hoàn toàn.