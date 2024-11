Lan tỏa thói quen uống có trách nhiệm, lựa chọn thức uống 0.0% độ cồn khi lái xe tham gia giao thông dịp cuối năm 19/11/2024 12:00

Tăng cường ý thức pháp luật với hàng loạt hoạt động thiết thực

Với sự chung tay góp sức của nhiều đơn vị, ngày hội năm nay mang đến chuỗi hoạt động thiết thực, thu hút được các bạn sinh viên và cộng đồng nhân dân. Nổi bật trong sự kiện là các trạm chia sẻ kiến thức pháp luật cũng như khu vực trải nghiệm với hàng loạt các hoạt động hấp dẫn.

HEINEKEN Việt Nam và Đoàn Thanh niên Phòng CSGT – Công an TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tiêu biểu trong đó, gian hàng “Uống có trách nhiệm” của Heineken 0.0 đã tạo nên điểm nhấn thu hút với các hoạt động như mô hình lái xe an toàn, đo nồng độ cồn trực tiếp, cho phép người tham gia thử thách lái xe mô phỏng sau khi thưởng thức Heineken 0.0. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán: dù đã uống Heineken 0.0%, người tham gia vẫn đạt nồng độ cồn 0.0%, điều này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng, giúp khẳng định sự an toàn khi chọn thức uống 0.0% độ cồn kể cả khi tham gia giao thông.

Các bạn trẻ háo hức tham gia hoạt động trò chơi tại gian hàng Heineken 0.0.

Thưởng thức Heineken 0.0, lái xe không nồng độ cồn

Hào hứng khi tận hưởng ly Heineken 0.0 mát lạnh, sau đó kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở với kết quả 0.0% và tiếp tục tham gia lái xe mô phỏng, Đại tá - NSND Tự Long bày tỏ sự hào hứng đối với giải pháp uống có trách nhiệm: “Sau khi thưởng thức Heineken 0.0, tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo, vững tay lái để vượt qua các thử thách. Sản phẩm còn có vị đại mạch đặc trưng và 0.0% độ cồn. Điều này giúp tôi kiểm chứng ngay tại chỗ rằng Heineken 0.0 là một lựa chọn phù hợp, có trách nhiệm khi tham gia giao thông”.

NSND Tự Long tự tin tham gia thử thách lái xe an toàn sau khi trải nghiệm Heineken 0.0.

Lan tỏa mạnh mẽ văn hoá “Uống có trách nhiệm”

Sự kiện còn chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa HEINEKEN Việt Nam và Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Công an TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, Heineken 0.0 cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh trong các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng, thúc đẩy an toàn giao thông. Việc Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Công an TP.Hồ Chí Minh tin tưởng và đồng hành cùng nhãn hàng trong sự kiện lần này là minh chứng rõ ràng cho cam kết trách nhiệm với cộng đồng.

Buổi ký kết hợp tác chiến lược là cột mốc quan trọng để HEINEKEN Việt Nam và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông cùng chung tay thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của HEINEKEN Việt Nam và Heineken 0.0, mong muốn thúc đẩy văn hóa này đến mọi người dân, giúp thói quen lái xe an toàn trở thành chuẩn mực trong cộng đồng”.

Trên vai trò là đơn vị đã mang đến những sáng kiến thiết thực, kiên trì vào việc xây dựng và lan toả văn hoá “Uống có trách nhiệm”, bà Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam, cũng chia sẻ: “HEINEKEN Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ quan ban ngành trong các chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng, lan tỏa thói quen sử dụng thức uống không cồn để bảo vệ an toàn cho mọi người”.

Bà Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam thể hiện cam kết thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm”.

Ngày hội tuyên truyền Pháp luật Việt Nam 2024 không chỉ là dịp giáo dục về pháp luật mà còn mang đến cho cộng đồng góc nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của việc uống có trách nhiệm. Với sự chung tay góp sức cùng cam kết hợp tác lâu dài từ Heineken 0.0, sự kiện mang sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng giao thông văn minh, an toàn và ý thức hơn, vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, đặc biệt trong bối cảnh dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ sắp tới.