Chiếc ô tô mà người tiêu dùng Việt thích, thường hay bị mất cắp nhất 30/01/2025 12:56

Công ty bảo hiểm AMI (New Zealand) vừa công bố báo cáo về dữ liệu những chiếc ô tô bị mất cắp ở nước này.

Năm 2024, tại New Zealand, có đến 12.000 xe bị mất cắp. Điểm đặc biệt, các xe bị mất cắp chủ yếu là xe Nhật. Đứng đầu chiếc ô tô bị mất cắp là hai thương hiệu Toyota là Toyota Aqua và Toyota Corolla. Kế tiếp là thương hiệu Nissan và Mazda.

Trong các xe bị mất cắp có 30% chiếc ô tô không bao giờ được tìm thấy.

AMI cũng cho biết, việc ô tô Toyota bị mất cắp nhiều cho thấy người tiêu dùng New Zealand rất ưa chuộng thương hiệu này. Đồng thời số lượng ký hợp đồng bảo hiểm với chiếc ô tô Toyota Aqua cũng tăng kỷ lục.

Hầu hết xe bị mất cắp do đỗ xe mà không có nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, nhưng cũng có khi đang di chuyển với tốc độ thấp ở ngã 4, gần đèn giao thông, bãi đỗ xe cũng bị cướp. Điều này do người lái xe không khoá cửa xe và đóng cửa sổ.