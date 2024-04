Phải làm gì sau khi túi khí xe ô tô bị bung ra? 12/04/2024 10:34

Túi khí là một là một tính năng về độ an toàn đã được nhiều nhà sản xuất trang bị trên xe ô tô của họ. Thật đáng sợ khi túi khí bung ra trên mặt bạn, nhưng điều đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc bạn bị đập đầu vào bảng điều khiển hoặc kính chắn gió. Điều đó nói lên rằng, túi khí có thể khiến bạn choáng váng và thậm chí làm bạn bị thương.

Bạn cần thực hiện các bước quan trọng này sau khi túi khí xe ô tô của bạn bị bung ra. Ảnh: iStock.

Cho dù bạn đang gặp tai nạn giữa nhiều xe ô tô hay vừa tông vào lề đường, đây là những việc cần làm nếu túi khí của bạn bung ra.

Đầu tiên đỗ xe an toàn và tắt máy

Được biết, hầu hết các loại xe đều có công tắc an toàn sẽ tắt động cơ nếu túi khí bung ra. Nhưng biện pháp an toàn này được triển khai là bạn phải đỗ xe ngay lập tức và tắt động cơ.

Nếu bạn đang tham gia giao thông với tốc độ di chuyển nhanh và sắp bị tông vào phía sau, bạn nên đánh lái sát lề đường. Nhưng trong tất cả các trường hợp khác, tốt hơn hết bạn nên dừng lại ở vị trí hiện tại.

Phải tắt động cơ bởi vì sau khi xảy ra tai nạn, xe của bạn có thể bị rò rỉ nhiên liệu, rò rỉ nhiên liệu lớn có nguy cơ gây cháy nổ. Tắt ô tô của bạn và bơm nhiên liệu có thể ngăn không cho nó bị rò rỉ. Bạn cần kiểm tra xe của mình một cách cẩn thận trước khi khởi động lại.

Thứ hai kiểm tra cơ thể mình

Bạn cần kiểm tra bản thân xem có bị thương không. Bạn có thể bị chảy máu mũi hoặc gãy mũi. Bạn có thể bị bầm tím nghiêm trọng ở ngực hoặc hông do thắt dây an toàn... Tùy thuộc vào loại xe của bạn, chân của bạn có thể bị thương do va vào bảng điều khiển.

Cầu cứu những người trên đường giúp và kiểm tra xe của bạn để đảm bảo an toàn cho bạn và người khác khi ở lại chờ cứu hộ.

Thứ ba gọi xe kéo

Nếu các chuyên gia y tế đến và kiểm tra sức khỏe cho bạn vẫn ổn định thì tiếp theo việc cần giải quyết với chiếc xe bị hỏng của mình. Nếu xe của bạn có bảo hiểm, bạn có thể gọi họ để kéo về. Công ty bảo hiểm của bạn có thể cung cấp dịch vụ “hỗ trợ bên đường” tương tự, vì vậy bạn nên gọi cho họ và kiểm tra. Họ cũng có thể hướng dẫn bạn cách tốt nhất để ghi lại vụ tai nạn trước khi bạn đưa ra yêu cầu bồi thường.

Sau một vụ tai nạn, chiếc xe trông bên ngoài có vẻ “ổn” tuy nhiên nó có thể bị hư hỏng vô hình ở hệ thống truyền động, phanh hoặc hệ thống treo... khiến việc lái xe trở nên không an toàn. Vì vậy, ngay cả khi bạn cảm thấy sức khỏe mình bình thường thì cũng đừng đặt mình và những người khác vào tình thế nguy hiểm khi cố gắng lái xe về nhà.