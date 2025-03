Ra mắt pin LFP sạc siêu nhanh trong vòng chưa đầy chín phút 13/03/2025 13:59

Các nhà sản xuất pin đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong việc giảm thời gian sạc, giúp chủ xe điện tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi tại trạm sạc.

Công ty Farasis Energy (Trung Quốc) vừa công bố công nghệ sạc siêu nhanh, rút ngắn thời gian sạc từ 10% - 80% xuống dưới 10 phút. Ảnh: Farasis Energy.

Hiệu suất pin Li-ion là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của xe điện. Pin ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sạc, quãng đường di chuyển, giá thành và độ an toàn - những tiêu chí hàng đầu của người tiêu dùng. Đó là lý do vì sao ngành công nghiệp xe điện đang dồn mọi nguồn lực để cải tiến công nghệ pin.

Mật độ năng lượng của pin đã đạt đến giới hạn, nhưng pin lithium-sắt-phosphate (LFP) là một ngoại lệ. Các cell LFP thế hệ mới đang dần thu hẹp khoảng cách về mật độ năng lượng so với pin niken truyền thống. Đồng thời, pin LFP có giá thành rẻ hơn, bền hơn và an toàn hơn, trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất ô tô.

Công nghệ sạc siêu nhanh là bước đột phá tiếp theo trong lĩnh vực pin LFP. Mặc dù pin LFP thường có tốc độ sạc chậm, đặc biệt ở nhiệt độ thấp, các cell pin mới nhất từ các nhà sản xuất hàng đầu như CATL, BYD và Zeekr đã được cải thiện đáng kể, hỗ trợ sạc ở tốc độ 4C-5C, duy trì hiệu suất sạc siêu nhanh ngay cả dưới 0 độ C.

Farasis Energy vừa ra mắt pin sạc siêu nhanh 6C, cho phép sạc ở tốc độ gấp 6 lần dung lượng pin. Với pin 100 kWh, tốc độ sạc này tương đương công suất cực đại 600 kW, giúp sạc đầy pin trong vòng 10 phút. Bí quyết nằm ở việc kiểm soát nhiệt độ pin, không phải tăng lượng điện nạp vào.

Farasis Energy đã tối ưu hóa thiết kế cấu trúc pin, tăng diện tích tản nhiệt gấp 4 lần so với pin niken 5C và 4,8 lần so với pin LFP 6C. Công nghệ Giải pháp Siêu túi (SPS) của Farasis sử dụng cell pin loại túi kích thước lớn, giúp duy trì nhiệt độ pin ở mức thấp trong quá trình sạc siêu nhanh.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, công nghệ SPS giúp kiểm soát nhiệt độ sạc nhanh dưới 50 độ C. Pin ternary 5C sạc từ 10% - 80% chỉ trong 10,2 phút, còn pin LFP 6C chỉ mất 8,55 phút.

Điều này cho thấy, giấc mơ sạc điện nhanh như đổ xăng đang đến gần hơn bao giờ hết. Với tốc độ này, trạm sạc sẽ trở thành điểm nghẽn, bởi sạc 6C đòi hỏi bộ sạc công suất megawatt.