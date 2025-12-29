Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM: 'Không để người dân ra về khi hồ sơ chưa xong' 29/12/2025 13:20

(PLO)- Trong ngày đầu vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, lãnh đạo Trung tâm quán triệt tinh thần không để người dân ra về mà không xong hồ sơ.

Sáng 29-12, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM đã chính thức mở cửa, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Ngay trong những giờ đầu tiên của ngày thứ Hai đầu tuần, nhiều người dân đã đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM để làm thủ tục. Có người đi từ huyện Hóc Môn cũ, quận 10 cũ, quận 1 cũ,… nhưng tâm trạng ai nấy cũng phấn khởi khi được giao dịch ở môi trường hành chính khang trang, hiện đại.

Trung tâm Phục vụ Hành chính Công TP.HCM trang bị robot AI hỗ trợ. Ảnh: LÊ THOA

Có tất cả những gì người dân cần

Chị Đào Thị Ngọc Liên (phường Hòa Hưng) đến quầy giao dịch của Sở Văn hóa và Thể thao, gặp chuyên viên Phạm Thị Phương Thảo để hỏi về thủ tục xin giấy phép để in lịch Tết. Tại đây, chị Liên được chị Thảo hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục; trong đó phải xin giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép xuất bản phẩm mới thực hiện in lịch. Sợ chị Liên chưa nắm kịp, chị Thảo ân cần: “Em nghe kịp không, có thể lấy giấy ra ghi thêm, chị sẽ hướng dẫn lại”.

Sau khi được chị Thảo hướng dẫn, chị Liên tiếp tục đến quầy giao dịch của Sở Tư pháp để tiếp tục được hướng dẫn một thủ tục liên quan đến quản tài viên.

Chị Đào Thị Ngọc Liên (phường Hòa Hưng) được chuyên viên Phạm Thị Phương Thảo hỗ trợ nhiệt tình. Ảnh: LÊ THOA

“Hôm nay đến đây tôi được hướng dẫn ngay từ ngoài cửa, từ việc bốc số thứ tự, đến đúng quầy giao dịch và được cán bộ giải thích rất nhiệt tình, dễ chịu và thời gian giải quyết cũng khá nhanh chóng” - chị Liên nói.

Chị Liên cho biết từ phường Hòa Hưng đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM thuộc phường Thủ Đức cũng khá xa nhưng điều thuận lợi là có thể liên hệ thủ tục với tất cả sở, ban, ngành mà không cần phải đến từng sở như trước đây. “Đây chính là tiện ích lâu dài mà người dân cần” - chị Liên chia sẻ.

Người dân được hỗ trợ lấy số thứ tự ở ngoài cửa. Ảnh: LÊ THOA

Anh Sử Thanh Sơn (25 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đến Trung tâm để làm thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề y. Trước đó, sáng sớm nay, anh Sơn có đến Sở Y tế mới hay tin thủ tục của các sở, ban, ngành được đưa về một đầu mối nên chạy ngay về Trung tâm.

“Do sáng nay mới biết tin nên tôi phải đi hai chặng, dù vậy bù lại thì đến đây thấy Trung tâm mới khang trang, cơ sở vật chất hiện đại hơn, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tốt, thân thiện, nhanh chóng khiến tôi rất hài lòng” – anh Sơn nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Nhanh (31 tuổi, ngụ phường Long Trường) đến Trung tâm để làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. “Giờ tôi rất vui vì làm thủ tục thành công một cách nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. Từ lúc bước vào Trung tâm, tôi chỉ mất khoảng 30 phút là ra về” - chị Nhanh phấn khởi khoe và chia sẻ đã gặp được cán bộ hướng dẫn tận tình nên thủ tục được thực hiện rất nhanh.

Chị Nhanh ấn tượng không gian Trung tâm rộng rãi, sạch sẽ, lại có nhiều người hướng dẫn, tạo cho người dân cảm giác tin tưởng, thoải mái.

Cô Bùi Vĩnh Hồng (66 tuổi, phường Tân Định) bày tỏ Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM là mô hình thuận tiện nhất cho người dân bởi nơi này sẽ có tất cả những gì người dân cần. “Nếu như trước đây muốn làm thủ tục này phải tới sở này, làm thủ tục kia phải tới sở kia, phải mất thời gian tìm hiểu mình cần đến đâu, địa chỉ này. Thì hiện nay chỉ cần đến một đầu mối duy nhất” – cô Hồng nói.

Cô Hồng tiếp: Khi bước vào đây, tôi thấy nhân viên tiếp dân rất chu đáo, nhỏ nhẹ, vui vẻ và chỉ tường tận để người dân cần đi đến khâu nào. Bởi người dân mới lên đây hôm nay là ngày đầu tiên nên còn nhiều bỡ ngỡ.

Sáng đầu tiên, nhiều người dân đến làm thủ tục được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình. Ảnh: LÊ THOA

Không để người dân ra về mà không xong hồ sơ

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM, cho biết trong ngày đầu vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công, người dân và doanh nghiệp hài lòng với cách thức bố trí, sắp xếp một môi trường làm việc văn minh, đầy đủ trang thiết bị phục vụ người dân, cán bộ. Người dân cũng rất đồng tình, phối hợp khi thực hiện theo các quy trình hướng dẫn tại Trung tâm.

Cho đến nay, số lượng hồ sơ phát sinh ở hầu hết các lĩnh vực của 15 sở, ban, ngành. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng đã đến khảo sát thực tế. Sở, ngành còn bố trí lãnh đạo quản lý trực tiếp ngồi tại quầy để hỗ trợ, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ.

Nhiều người dân ghi nhận cơ sở vật chất được trang bị hiện đại. Ảnh: LÊ THOA

“Do đó, mặc dù số lượng hồ sơ tăng lớn ở một số lĩnh vực như nông nghiệp và môi trường, tư pháp, y tế… nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ. Người dân hài lòng khi được đáp ứng các yêu cầu của mình” – ông Thơm nói.

Theo ông Dương Văn Thơm, trong sáng đầu tiên vận hành, Trung tâm cũng gặp một số phát sinh nhưng nằm trong dự liệu. Với khối lượng giao dịch lớn ở các lĩnh vực đa ngành, lãnh đạo Trung tâm sẽ theo dõi sát sao để nhân sự hợp lý, rút ngắn thời gian xử lý và công việc tiếp nhận hồ sơ của người dân.

“Chúng tôi sẽ thực hiện chế độ báo cáo về UBND TP hàng ngày, Chúng tôi cũng sinh hoạt với sở, ban, ngành vào đầu mỗi buổi sáng và chiều để rút kinh nghiệm, triển khai tốt hơn” – ông Thơm thông tin.

Cán bộ, công chức làm việc năng suất, nhiệt tình trong ngày đầu. Ảnh: LÊ THOA

Ông cũng cho biết ngay từ đầu giờ, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã trực tiếp sinh hoạt với các phòng chuyên môn, phân công các phòng cử người để trực tại từng khu vực, theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy công vụ, của cán bộ, công chức cũng như các điều kiện khác. Đồng thời, sinh hoạt với công chức tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo tuân thủ đúng giờ giấc làm việc, quy trình vận hành trên hệ thống.

“Phương châm mà chúng tôi quán triệt là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đảm bảo mọi người dân tới đây đều phải được hài lòng khi ra về”- ông Thơm nhấn mạnh và cho biết lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được phân công từng nhiệm vụ, vị trí cụ thể.

Đáng chú ý, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM quán triệt tinh thần không để người dân ra về mà không xong hồ sơ.

Người dân được cán bộ giải thích tận tình. Ảnh: LÊ THOA

Ông Thơm giải thích đối với tất cả người dân đến làm thủ tục, sau khi bốc số, cán bộ, công chức phải kiểm tra bộ hồ sơ một cách đầy đủ. Hồ sơ nào đạt chuẩn sẽ dán giấy vàng, ghi chú hồ sơ đã kiểm tra. Sau đó, động viên người dân ra bộ phận hỗ trợ dịch vụ công để làm thủ tục trực tuyến. Hoàn thành xong, công chức nhận hồ sơ và cho người dân ra về. “Không có chuyện để đó cháu kiểm tra nữa rồi hôm sau báo không đạt yêu cầu được” – ông Thơm nói và nhấn mạnh bước kiểm tra hồ sơ phải đảm bảo đủ hồ sơ.

Ông nhấn mạnh: Phải để người dân yên tâm ra về, cầm trên tay phiếu hẹn nếu nộp hồ sơ giấy hoặc tin nhắn báo hồ sơ đã thành công nếu nộp hồ sơ trực tuyến.