100% cử tri tín nhiệm Luật gia Ung Thị Xuân Hương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI 08/02/2026 23:10

Tối 8-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Thạnh (TP.HCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Luật gia Ung Thị Xuân Hương.

Luật gia Ung Thị Xuân Hương hiện là Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật. Bà Hương được Ủy ban MTTQ TP.HCM giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Luật gia Ung Thị Xuân Hương, được Ủy ban MTTQ TP.HCM giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Tại hội nghị, bà Võ Thị Phương Vĩnh, Bí thư chi bộ khu phố 5 phường Tây Thạnh, đánh giá bà Ung Thị Xuân Hương hoàn toàn đủ điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn để trở thành ĐBQH.

Bà Ung Thị Xuân Hương từng là Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Chánh án TAND TP.HCM, là một nữ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực vững vàng. Sau khi nghỉ hưu, bà Hương tiếp tục đem năng lực của mình đóng góp cho xã hội cũng như tích cực hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nếu bà Hương được trúng cử Đại biểu Quốc hội, đây là niềm vinh dự và may mắn cho người dân khu phố 5, giúp người dân được hưởng lợi nhiều hơn.

Bà Võ Thị Phương Vĩnh, Bí thư chi bộ khu phố 5 phường Tây Thạnh, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Sau khi nghe giới thiệu hồ sơ, tóm tắt tiểu sử của Luật gia Ung Thị Xuân Hương và lắng nghe các ý kiến đánh giá về người ứng cử, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay. Kết quả 100% cử tri tham dự tán thành, tín nhiệm Luật gia Ung Thị Xuân Hương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, Luật gia Ung Thị Xuân Hương chia sẻ nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ luôn thực hiện hết trách nhiệm, hết tâm huyết của mình, liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chuyển tải những nguyện vọng đó đến Quốc hội, HĐND các cấp để có những chính sách pháp luật, cơ chế phù hợp, đảm bảo đời sống của nhân dân tốt hơn.

Bà Ung Thị Xuân Hương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Bà Hương cam kết, nếu trở thành ĐBQH, sẽ nỗ lực hết mình thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh và đề đạt nguyện vọng chính đáng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan hữu quan và giám sát việc thực hiện.

Tham gia thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu của Hội Luật gia, tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thi hành pháp luật; trợ giúp pháp lý cho nhân dân….

Nỗ lực tham gia có hiệu quả vào hoạt động lập pháp của Quốc hội nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của quốc gia; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; giám sát thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ trong các lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao; đề xuất cơ chế phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả; thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; giám sát thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

Đồng thời tích cực tham mưu, tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ trong công tác góp ý, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam.