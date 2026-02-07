Công an TP.HCM trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho Phó Trưởng Công an xã hi sinh 07/02/2026 12:27

(PLO)- Công an TP.HCM trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho liệt sĩ Lê Thanh Hải, cán bộ Công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, hồi tháng 8-2020.

Sáng 7-2, Công an TP.HCM tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Thanh Hải, cán bộ Công an anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngày 11-8-2020, khi tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Thạnh Hội), Đại úy Lê Thanh Hải đã kiên quyết triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ những người vi phạm, bảo đảm an toàn cho lực lượng và thu giữ tang vật phục vụ điều tra nhưng không may hy sinh.

Liệt sĩ Lê Thanh Hải sinh năm 1985, quê phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM). Thời điểm hi sinh Liệt sĩ Lê Thanh Hải đang mang cấp hàm Đại úy.

Tháng 2-2005, Đại úy Lê Thanh Hải nhập ngũ vào lực lượng Công an, công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương (nay là Công an TP.HCM). Đến tháng 11-2019, Đại úy Lê Thanh Hải được điều động về Công an xã Thạnh Hội, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã.

Trong quá trình công tác, Đại úy Lê Thanh Hải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, quyết đoán, gương mẫu, xông pha trong thực hiện nhiệm vụ.

Do điều kiện thời tiết, địa hình sông nước phức tạp, Đại úy Lê Thanh Hải đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Sự hy sinh của Đại úy Lê Thanh Hải cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng việc trao Bằng “Tổ quốc ghi công”.