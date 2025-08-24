'Anh tôi đã hi sinh nhưng sẽ rất đỗi tự hào về ngày hôm nay' 24/08/2025 18:26

(PLO)- Cùng với những người trẻ, các cựu chiến binh cũng háo hức chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, vì đó là khoảnh khắc khó gặp lần thứ hai trong đời.

Đúng 17 giờ 30, ngày 24-8, trên mọi nẻo đường dự kiến có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua không còn một chỗ trống. Những đoàn xe tải quân đi qua để chuẩn bị cho buổi hợp luyện được người dân hai bên chào đón nồng nhiệt bằng việc vẫy cờ hoa và tiếng reo hò.

Mong ngóng từng bước chân dũng mãnh

Hòa vào dòng người rực rỡ cờ đỏ sao vàng, ông Trần Văn Pháp, 73 tuổi, ngụ ở Thường Tín, Hà Nội vẫn nắm chặt lấy tay vợ là bà Thân Thị Thuận. Ông nói bản thân tham gia kháng chiến chống Mỹ, còn vợ cũng là lực lượng tham gia tải đạn cho cuộc kháng chiến. Vì vậy, ông bà rất muốn hòa cùng dòng người để bước qua những tháng ngày lịch sử của dân tộc mà không biết bao giờ mới được chứng kiến lại.

Ông Pháp kể, trước đây đất nước rất khó khăn lại phải đối diện với chiến tranh, nhưng nhờ sự dũng cảm hi sinh của những người lính, người bạn mà vợ chồng có được ngày hôm nay.

Ông Trần Văn Pháp vợ là bà Thân Thị Thuận cùng nhau xem buổi hợp luyện. Ảnh: V.LONG

"Anh trai tôi cũng đã hi sinh và nằm mãi ở Thành cổ Quảng Trị, đó là sự mất mát rất lớn. Nhưng nhìn những thay đổi của đất nước anh ấy chắc cũng tự hào vì máu xương của anh đã tạo nên một Việt Nam hùng mạnh như ngày hôm nay" - ông Pháp nói.

Không xa đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, 75 tuổi, ngụ ở Hưng Yên chia sẻ có con trai cũng tham gia A80 lần này nên ông quyết định đưa vợ xuống Hà Nội từ hôm qua để xem các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính vào ngày 2-9.

Kể về chiếc huy hiệu cựu chiến binh trên ngực áo, ông Tuấn nói sau khi học trường lái xe 255, năm 19 tuổi ông bắt đầu nhập ngũ và chạy xe trên đường 9 Nam Lào. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông tiếp tục về Cục Công binh để tham gia vào việc mở đường cho tuyến đường Trường Sơn mới cùng với quân đội Cuba.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn đang chờ đợi đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: MINH TRÚC

Đã từng nhập ngũ, ở chiến khu và đặc biệt ông Tuấn đã từng công tác trong đơn vị cơ giới, vì thế ông rất mong muốn được chiêm ngưỡng dàn khí tài, đội hình xe quân đội để thấy khí thế và tầm vóc của quân đội nước ta.

“Tôi cũng mong ngóng từng bước chân vững chắc, khí phách hào hùng của các chiến sĩ trong các khối diễu hành. Đó là bước chân của các anh lính cụ Hồ, thể hiện tinh thần chân cứng đá mềm, vượt dải Trường Sơn. Tôi cũng hy vọng, không chỉ năm nay mà nhiều năm sau, bước chân của lực lượng an ninh, quốc phòng, quân đội sẽ luôn thật vững chắc để giữ gìn và bảo vệ đất nước hoà bình, độc lập”- ông Tuấn tâm sự.

Để các con thêm yêu quê hương, dân tộc

Có mặt tại ngã tư đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng để chờ xem buổi tổng hợp luyện thứ 2, chị Hoàn Thị Hoa đưa cả gia đình gồm sáu trẻ em và hai người lớn đi từ Bắc Ninh đến Hà Nội từ 8 giờ sáng.

Chị Hoa chia sẻ, đây là lần đầu tiên cả gia đình có cơ hội được xem diễu hành, diễu binh trực tiếp, không phải qua màn hình tivi nên các bạn nhỏ rất háo hức.

Từ hôm qua cả gia đình đã chuẩn bị bạt, áo mưa, ô, đồ ăn nhẹ và nước uống cho hành trình di chuyển từ Bắc Ninh đến Hà Nội.

Vào đợt diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khi cả gia đình theo dõi qua tivi, các bạn nhỏ rất phấn khích và tò mò khi nhìn thấy xe tăng, dàn khí tài quân đội… nên lần này chị quyết định đưa các con và các cháu đi xem trực tiếp.

Chị Hoàn Thị Hoa đưa con đến xem lễ diễu binh ngày hôm nay. Ảnh: MINH TRÚC

Theo dõi qua nhiều trang mạng xã hội, chị thấy tại đường Thanh Niên sẽ có dàn khí tài đi qua nên từ sớm chị và gia đình đã đến đây trải bạt, ăn trưa, chờ đợi đến tối.

“Xem các video trên mạng, nhìn dàn khí tài hùng hậu, những chiếc xe tăng uy lực. Tôi cảm thấy rất tự hào về đất nước Việt Nam. Tôi hy vọng, đưa các con đi xem sẽ giúp các bé thêm tự hào và yêu quê hương, dân tộc mình”.

Tương tự như gia đình chị Hoa, anh Lại Ngọc Việt đưa vợ và hai con trai từ Long Biên sang trung tâm để thoả mãn mong muốn của các con là xem máy bay trực thăng và xe tăng.

Anh Lại Ngọc Việt cùng con trai đang trông ngóng đoàn diễu binh đi qua.

Dù gia đình anh Việt đã từng được xem đoàn diễu binh, diễu hành vào năm 2015 nhưng vì thời điểm lúc đó các con còn nhỏ, nên năm nay anh quyết định lại đưa gia đình vào trung tâm xem diễu binh, diễu hành.

Đến quảng trường Ba Đình từ 7 giờ sáng để chờ xem máy bay trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội, anh Việt nói hai con trai tỏ ra rất vui mừng và phấn khởi.

Dù chiều nay thời tiết không mấy thuận lợi khi có cơn mưa bất chợt nhưng hai con trai vẫn kiên nhẫn ngồi chờ vì mong tối nay sẽ được chiêm ngưỡng xe khí tài, xe tăng… để các con thêm yêu quê hương, đất nước mình.