Nghệ An có tân Giám đốc Sở GD&ĐT 12/01/2026 18:55

(PLO)- TS Nguyễn Văn Khoa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An thay GS-TS Thái Văn Thành vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Chiều 12-1, tại Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An công bố Quyết định số 89, ngày 12-1, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Khoa.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh, ngành giáo dục của tỉnh luôn được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Do đó, người đứng đầu ngành phải có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn trong công tác quản lý, điều hành.

Ông Võ Trọng Hải cho biết, tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa – cán bộ có quá trình công tác lâu năm, am hiểu sâu lĩnh vực giáo dục, giữ cương vị Giám đốc Sở GD&ĐT.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành giáo dục tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác tuyển dụng giáo viên; rà soát, phân loại đội ngũ giáo viên hợp đồng để xây dựng phương án xử lý phù hợp, đúng quy định. Đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, cần có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên tin học, ngoại ngữ; triển khai hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT.

Đồng thời, ông đề nghị tân Giám đốc Sở phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, tăng cường phân cấp, phân quyền, thu hút đội ngũ giáo viên chất lượng cao, phát triển hệ thống trường nội trú, góp phần giữ vững chất lượng và vị thế tốp đầu của giáo dục Nghệ An.

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Nguyễn Văn Khoa (49 tuổi) có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm toán học, Lý luận chính trị cao cấp; có gần 27 năm công tác trong ngành giáo dục, Văn phòng UBND tỉnh. TS Nguyễn Văn Khoa có 7 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở.

Trước đó, GS-TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, đã được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 35 và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 2769 ngày 20-12-2025.