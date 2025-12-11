GS-TS Thái Văn Thành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 11/12/2025 11:51

(PLO)- GS-TS Thái Văn Thành đang là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Sáng 11-12, tại kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉ lệ đại biểu dự họp tán thành là 100%.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành (thứ 2 từ phải sang), ông Chu Thế Huyền (đứng giữa), ông Vũ Tuấn Dũng. Ảnh: TD.

Ngay sau khi bỏ phiếu kín, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Thành.

Nhiệm kỳ này, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An gồm Chủ tịch Võ Trọng Hải và 5 Phó Chủ tịch: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh và Thái Văn Thành.

Theo Nghị quyết 137/2024 của Quốc hội, Nghệ An được bố trí tối đa 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Việc này nhằm tăng cường chỉ đạo phát triển vùng miền núi, phù hợp định hướng theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Chu Thế Huyền (nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An). Lý do là ông được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung ông Vũ Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh, làm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ông Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.