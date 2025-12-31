Tạp chí Cộng sản có Tổng Biên tập mới 31/12/2025 16:59

Chiều 31-12, Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với nhân sự Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Theo đó, ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, trên cơ sở xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và uy tín của cán bộ, Bộ Chính trị thống nhất quyết định điều động, phân công Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chúc mừng ông Dương Trung Ý nhận trọng trách mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tạp chí Cộng sản có nhiều nỗ lực, cố gắng bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Cùng với đó, đa dạng hóa các sản phẩm báo chí và phương thức truyền thông, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống vẻ vang hơn 95 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với tư cách là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng”- ông Trần Cẩm Tú nói.

Ông Trần Cẩm Tú cũng gửi lời cảm ơn ông Hoàng Công Dũng, người có nhiều đóng góp quan trọng trên cương vị tổng biên tập trong thời gian vừa qua, đồng thời chúc mừng ông vừa được phân công nhiệm vụ mới..

Phát biểu tại hội nghị, tân Tổng biên tập Tạp Chí Cộng sản Dương Trung Ý bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan báo chí lớn, diễn đàn lý luận chính trị hàng đầu của Đảng, đã có quá trình xây dựng và phát triển, đồng hành cùng lịch sử vẻ vang của Đảng suốt hơn 95 năm qua.

“Trở thành người đứng đầu một cơ quan tạp chí lớn của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”- ông Dương Trung Ý nói.

Trong bối cảnh Đảng ta đang thực hiện những quyết sách chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới tư duy lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thách thức mới, ông Dương Trung Ý nói bản thân ông càng ý thức sâu sắc đây không chỉ là sự kế thừa truyền thống vẻ vang, mà còn là trách nhiệm tiếp tục đổi mới, nâng tầm vai trò, uy tín và vị thế của tạp chí trong bối cảnh mới.

Tổng biên tập Tạp Chí Cộng sản Dương Trung Ý cam kết sẽ cùng tập thể tạp chí tập trung thực hiện tốt các định hướng lớn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch công tác, giữ vững mục đích, tôn chỉ, bảo đảm Tạp chí Cộng sản luôn thực sự là ngọn cờ tư tưởng lý luận của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và dẫn dắt tư duy lý luận chiến lược của Đảng, kiên định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tình cảm, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Dương Trung Ý sinh năm 1971, quê tỉnh Bắc Ninh, có nhiều năm công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.