TP.HCM tháo gỡ vướng mắc 712 dự án tồn đọng sau sắp xếp 31/12/2025 15:52

(PLO)- TP.HCM đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ 712/838 dự án tồn đọng sau sắp xếp với tổng mức đầu tư trên 131.403 tỉ đồng, diện tích trên 22.044 ha.

Chiều 31-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp của Đảng bộ TP.HCM năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong tham dự hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp của Đảng bộ TP.HCM năm 2025. Ảnh: THANH TUYỀN

Tham luận tại đây, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM thông tin về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công. TP.HCM khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm chống lãng phí, thất thoát.

Ngay sau khi TP.HCM triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP.HCM thành lập Tổ Công tác đặc biệt. Tổ này rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn.

Sau đó, UBND TP cũng có kế hoạch xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng năm 2025 của TP sau khi sắp xếp.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Phạm Thị Hồng Hà tham dự hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông Tuấn, TP.HCM quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu giải quyết các công trình vướng mắc. Cụ thể là giải quyết 50% dự án thuộc thẩm quyền Trung ương và 100% dự án thuộc thẩm quyền TP trong năm 2025.

Sau sắp xếp, TP.HCM có tổng thể 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng. Trong đó, 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp TP.

Đến nay, TP đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc định hướng tháo gỡ 712/838 dự án, chiếm tỉ lệ 85%. Tổng mức đầu tư các dự án được xử lý trên 131.403 tỉ đồng với diện tích trên 22.044 ha.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM tham luận tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Đối với 60 công trình thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, TP đã tháo gỡ 31 dự án, đạt tỉ lệ 51,6%, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đại diện Sở Tài chính kiến nghị đối với các dự án đã có chỉ đạo tháo gỡ, các sở ngành cần khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP.