Thủ tướng: Triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho các dự án tồn đọng 05/10/2025 16:04

(PLO)- Nhấn mạnh yêu cầu phải tăng tốc bứt phá và nâng cao các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong quý IV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng.

Sáng 5-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9.

Thu nhập bình quân 9 tháng tăng 10%

Tại hội nghị, các báo cáo, ý kiến đánh giá, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, tính chung 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước với sự tăng trưởng tốt ở cả 3 khu vực. GDP quý III ước tăng khoảng trên 8%; tính chung 9 tháng tăng khoảng trên 7,8%. Cùng với đó, CPI bình quân 9 tháng ước kiểm soát ở mức trên 3%. Thu NSNN 9 tháng đạt 1,92 triệu tỉ đồng, bằng 97,9% dự toán năm, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng 200 nghìn tỉ đồng.

Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt trên 680 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ; xuất siêu 16,82 tỉ USD. Thu hút FDI 9 tháng đạt 28,54 tỉ USD, tăng 15,2%; vốn FDI thực hiện đạt 18,8 tỉ USD, tăng 8,5%.

Đáng chú ý, phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, khi số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập 9 tháng đạt 231,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,4%; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ tăng 6,8%, thấp nhất từ năm 2021 đến nay.

Ngoài ra, trong quý III, có khoảng 96,3% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ; thu nhập bình quân của lao động 9 tháng đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh. Ảnh: VGP

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những hạn chế, bất cập như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng khi giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; đầu tư tư nhân chưa khởi sắc nhiều; xuất khẩu gặp khó khăn; tốc độ tăng tiêu dùng chậm lại… Trong khi đó, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Mặt khác, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số, chuyển đổi số.

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá; những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm chỉ đạo điều hành chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh.

Đó là, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB

Về các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Để tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước: triển khai hiệu quả các chương trình khuyến mại, giảm giá...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19-12.

Về triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Song song với đó, hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10-10; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Ảnh: VGP

Quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý IV, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Giao một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách tăng 25% so với dự toán; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 100%; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán.

NHNN tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ VH,TT&DL và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu 2025. Bộ Xây dựng hoàn thành sửa đổi các nghị định liên quan phát triển NƠXH, thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt.

Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Bộ VH,TT&DL chủ trì các giải pháp thúc đẩy du lịch; đề xuất chọn ngày 24-11 là ngày Văn hóa Việt Nam.