Bà Phạm Thị Thanh Trà nói về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước 05/10/2025 13:30

(PLO)- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước; sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ và dứt điểm trong quý IV-2025.

Sáng 5-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9-2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9-2025. Ảnh: VGP

Bốn nhóm khó khăn lớn

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau ba tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị và Chính phủ đánh giá bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ rõ nét trên các mặt.

Với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới, đặc biệt ở cấp xã, bà Trà cho hay đang được tập trung giải quyết, tháo gỡ với tinh thần ưu tiên cao nhất.

Bộ trưởng Nội vụ khẳng định kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với nỗ lực, vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương.

Dù vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình mới. Trước hết, dù đã rất nỗ lực tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cho cấp xã nhưng ở nhiều địa phương, đây vẫn là khâu yếu.

Qua tổng hợp, hiện bình quân mỗi xã có khoảng 41 cán bộ, công chức. “Tôi cho rằng số lượng như vậy là không thiếu. Số công chức cấp xã chưa đáp ứng được vị trí việc làm về chuyên môn, nghiệp vụ chỉ khoảng 5%, cũng không phải là lớn. Điều quan trọng ở đây là năng lực, trách nhiệm và sự chủ động, khả năng thích ứng với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp” – bà Trà nói.

Thứ hai, theo Bộ trưởng Nội vụ, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc. Một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở. Trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động.

Thứ ba là hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông, chưa kết nối, còn có “điểm nghẽn”, nhất là ở các địa bàn đông dân cư.

Một tồn tại nữa là giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 ở một số nơi còn chậm. Hiện có 8/34 tỉnh, thành phố hoàn thành, 26 tỉnh vẫn chưa hoàn thành. Ở cấp trung ương, có 18/27 bộ, ngành đã hoàn tất việc này.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ cần được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Tăng cường cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai từ nay đến ngày 15-10 và trong suốt quý IV-2025.

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương.

"Đây là nội dung Bộ Chính trị rất quan tâm, chỉ đạo cụ thể và sát sao. Chính phủ, Thủ tướng thường xuyên đôn đốc. Các bộ, ngành cần tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho địa phương để thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền” - Bộ trưởng nêu rõ.

Một trong những giải pháp cấp thiết được Bộ trưởng nêu là tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã. Một số địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đã làm rất tốt việc này, góp phần tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở.



“Đây là một việc rất lớn, các đồng chí cần chú trọng và tập trung cao để điều tiết đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ” – bà Trà nói.

Ngoài ra, cần đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm kết nối liên thông, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.



Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng thì phải tập trung để củng cố, kiện toàn lại một số các lĩnh vực mà hiện nay đang có những dấu hiệu khó khăn, đứt gãy, nhất là các hoạt động khuyến nông ở cấp cơ sở.

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước.

Trong thời gian gần nhất, Bộ sẽ trình Ban Chỉ đạo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền, tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và dứt điểm trong quý IV-2025, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp cũng như các doanh nghiệp của Nhà nước.