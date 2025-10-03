Tổng Bí thư: Không thể nói cấp xã thiếu cán bộ có trình độ, chuyên môn 03/10/2025 19:53

(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chính các địa phương phải trả lời được câu hỏi vì sao thiếu cán bộ và cán bộ không đáp ứng được nhu cầu công việc...

Chiều 3-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và môi trường về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn cấp xã, phường ở tất cả các lĩnh vực như đất đai, khuyến nông, thú y… nhằm thực hiện các nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu chính quyền gần dân, sát dân.

Theo báo cáo, Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể, tính đến thời điểm này, cả nước hiện có 136.261 cán bộ, công chức đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu. Bình quân, có 41,03 người/xã, phường và trên 94% cán bộ cấp xã có trình độ đại học, chỉ có khoảng 5,38% cán bộ có trình độ không phù hợp với chuyên môn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Căn cứ vào những số liệu báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không thể nói cấp xã thiếu cán bộ và trình độ cán bộ cấp xã là yếu, thiếu.

“Nói về trình độ chuyên môn thì cán bộ cấp xã không thể thiếu. Từ nay, trong báo cáo của địa phương không thể có từ cán bộ thiếu chuyên môn” – ông nói và cho rằng nếu có thì chỉ có cán bộ thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, thiếu giác ngộ, không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân chứ không thể đổ cho thiếu chuyên môn.

Tổng Bí thư cũng cho rằng qua khảo sát, đánh giá này mới biết được những việc như vậy. “Tại sao nhiều địa phương vẫn phản ánh thiếu cán bộ, cán bộ không đáp ứng được nhu cầu công việc? Câu hỏi này chính các địa phương phải trả lời, trung ương không trả lời được cho các địa phương” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Do đó, ông yêu cầu phải xem xét lại cách bố trí công việc và đánh giá lại chất lượng cán bộ để có kế hoạch khắc phục.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu không thành lập Trung tâm Khuyến nông khu vực và khẳng định việc bố trí cán bộ khuyến nông cho cấp xã vẫn được đảm bảo.

“Không tổ chức các trạm khuyến nông khu vực. Đã giải tán cấp huyện mà lại thành lập của khu vực nữa thì lại thành cấp huyện biến tướng. Đầu không đến đầu mà chân không đến chân. Không ai quản lý ông này cả. Thực chất là ông vẫn nằm ở xã nhưng lại thành cán bộ của tỉnh, sở nông nghiệp. Mô hình này không chấp nhận được” – ông nói thêm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại cấp xã, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương thành lập một đơn vị công lập thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, cần xác định chính quyền cấp xã là cấp phải chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, không khoán trắng cho đơn vị sự nghiệp công lập này.

Bí thư, chủ tịch hoặc phó chủ tịch, phó bí thư, phải có một người chuyên trách phụ trách về nông nghiệp. Cùng với các cán bộ chuyên trách khác chịu trách nhiệm về các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, giấy tờ, khuyến nông, thú y…, như vậy không phải tăng một biên chế nào mà xã cũng sẽ đầy đủ cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau cuộc họp báo cáo với Chính phủ để hoàn tất chủ trương sắp xếp và bố trí cán bộ cấp xã trước 15-10.