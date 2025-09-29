Cán bộ quân sự cấp xã ở TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn, kể cả lễ, tết 29/09/2025 12:07

(PLO)- Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn cơ bản và tiền ăn thêm lễ, tết.

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu bằng mức với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, hỗ trợ tiền ăn thêm lễ, tết (12 ngày lễ, tết theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng) bằng mức với tiền ăn thêm các ngày lễ, tết của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Cán bộ quân sự cấp xã ở TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn và tiền lễ, tết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, lực lượng Dân quân tự vệ, đặc biệt là cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đã phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng tại địa phương, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Tuy nhiên, chính sách chế độ đối với đội ngũ này còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thường xuyên tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tập huấn, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy… nhưng ngoài chế độ lương, phụ cấp, chưa có quy định hỗ trợ tiền ăn phù hợp.

Một số địa phương như TP.HCM và tỉnh Bình Dương đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản và tiền ăn lễ, tết cho Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng. Tuy nhiên, vẫn còn sự khác biệt về mức hỗ trợ giữa các địa phương và chưa có quy định đối với chức danh trợ lý.

Thực tế qua hai tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số Phó Chỉ huy trưởng và trợ lý đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác, gây khó khăn trong công tác bố trí, đào tạo nguồn cán bộ kế cận.

Do đó, cần sớm nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn thống nhất, đầy đủ cho cả ba chức danh: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Việc này không chỉ góp phần đảm bảo công bằng, ổn định đội ngũ mà còn là giải pháp thiết thực để động viên cán bộ an tâm công tác, phối hợp hiệu quả với các lực lượng tại địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo UBND TP.HCM, tổng số cán bộ được hưởng chính sách là 672 người với 169 Chỉ huy trưởng, 336 Phó Chỉ huy trưởng và 168 trợ lý.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, tiền ăn hàng ngày được hỗ trợ 72.000 đồng/ngày. Ước tính mức hỗ trợ cho 672 cán bộ quân sự TP.HCM trong một năm là hơn 14,3 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP.