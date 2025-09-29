41 Nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp HĐND TP.HCM 29/09/2025 09:01

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ tư là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ khi TP.HCM thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có 41 Nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua.

Sáng 29-9, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề.

Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, trước kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn và thách thức nhưng TP.HCM đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định; thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều có chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, 168 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương.

Bên cạnh đó, TP.HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các “nút thắt” trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công…

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, trao đổi với đại biểu trước kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp thông suốt, hiệu quả, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025, Thường trực HĐND TP quyết định tổ chức kỳ họp thứ tư và dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ năm trong tháng 11.

“Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ khi TP.HCM thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp với 41 Nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua” – ông Võ Văn Minh nhấn mạnh và cho biết có 9 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 32 Nghị quyết cá biệt, bao quát đầy đủ các lĩnh vực: kinh tế – ngân sách, đô thị, văn hóa – xã hội và pháp chế.

Theo ông, đây đều là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của TP, nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm. Qua đó, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp những ý kiến xác đáng, chất lượng để các Nghị quyết được thông qua thực sự là kết tinh trí tuệ, niềm tin trao gửi của cử tri, bảo đảm tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến tham dự kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN