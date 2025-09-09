Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Phải linh hoạt, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tăng tốc dự án 09/09/2025 19:26

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị phải linh hoạt trong thực hiện các dự án, nhất là dự án cầu đường Bình Tiên, đoạn nào khởi công được thì làm ngay, đoạn nào cần điều chỉnh thì tiếp tục thực hiện. Phải linh hoạt, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chiều 9-9, UBND TP.HCM họp kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 - 2025.

Quý III và IV phải tăng trưởng 10%

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận bức tranh kinh tế - xã hội TP.HCM có nhiều điểm sáng. Trong đó, TP đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa vận hành chính quyền hai cấp, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực UBND TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Ông đánh giá thu ngân sách 8 tháng đầu năm ấn tượng khi đạt gần 525.000 tỉ đồng, đạt hơn 78% so, tăng hơn 15% với cùng kỳ năm ngoái. TP cũng chỉ đạo tháo gỡ cho hơn 500 dự án trên toàn TP, cải thiện môi trường đầu tư; thu hút đầu tư FDI toàn TP đạt gần 7 tỉ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, TP.HCM vẫn còn một số tồn tại cần được thẳng thắn nhìn nhận. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công không bền vững khi đầu năm có nhiều đơn vị bị kiểm điểm, dù quý II được tập trung tăng giải ngân đầu tư công nhưng đến tháng 8 thì không tiến triển.

Dẫn chứng một số dự án, địa phương giải phóng mặt bằng chậm, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói: Cuối tháng 10 mới phê duyệt giá bồi thường thì làm sao kịp giải ngân được. Ông cho biết với tiến độ này khả năng đến tháng 12 mới có mặt bằng là rất chậm, dù việc này hoàn toàn có thể làm nhanh được. Ông đề nghị phải nhìn thẳng sự thật để sửa chữa.

Từ đó, ông đề nghị phải linh hoạt trong thực hiện các dự án, nhất là dự án cầu đường Bình Tiên, đoạn nào khởi công được thì làm ngay, đoạn nào cần điều chỉnh thì tiếp tục thực hiện. “Phải linh hoạt, dám làm, dám chịu trách nhiệm” – ông Được nhấn mạnh.

Ông cho biết TP.HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5% đến cuối năm 2025, nếu vậy, quý III và quý IV phải đạt 10% và điều này không dễ. “1% tăng trưởng của TP.HCM không dễ” – ông nói và cho biết TP cũng cần phấn đấu thu ngân sách trên 800.000 tỉ đồng đến cuối năm 2025.

Một góc TP.HCM từ trên cao. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; đầu tư bài bản từ phần mềm đến con người tại 38 tổ địa bàn thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công TP để tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới để người dân, doanh nghiệp đến giải quyết hồ sơ.

Ông cho biết trước mắt TP chọn trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ để xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công TP.

Về việc hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lên TP.HCM làm việc, ông Được đề nghị Sở Xây dựng sớm tham mưu bố trí nhà ở, sửa chữa chung cư để làm nhà công vụ; đồng thời có chính sách giải quyết bằng tiền nếu hết nhà công vụ. Lãnh đạo các sở, ngành có nhiệm vụ xác nhận đúng cán bộ, công chức được thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách.

Áp lực giải ngân lớn

Nói sâu về đầu tư công, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết TP đã phân bổ khoảng 151.000 tỉ đồng, vẫn còn 7.300 tỉ đồng chưa được phân bổ. Ông đề nghị sở, ngành, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc phân bổ dự toán cho các dự án.

Ông nhìn nhận tỉ lệ giải ngân của TP đạt 43,3% là theo kế hoạch vốn Thủ tướng giao, còn theo kế hoạch vốn của TP.HCM thì mới đạt 34%. “Đây là con số rất thấp, còn gần 100.000 tỉ đồng chưa được giải ngân. Từ đây tới cuối năm chỉ còn bốn tháng nhưng con số còn lại rất lớn, áp lực sẽ rất lớn để đạt con số 95%”- ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, năm 2025 là năm cuối trong kế hoạch giải ngân đầu tư công trung hạn, nếu năm nay không làm kịp thì sẽ chuyển các nội dung còn lại sang giai đoạn sau.

“Như vậy thì càng áp lực thêm, nên chúng ta phải quyết liệt, bằng mọi giá cố gắng hết mình tháo gỡ khó khăn vướng mắc”- ông nhấn mạnh và cho rằng có một số vấn đề cản trở việc giải ngân vốn đầu tư công cần được tháo gỡ, gồm giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thiếu nguồn vật liệu san lấp, điều chỉnh quy hoạch, thủ tục đấu thầu với các dự án mua sắm,…

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn nhắc đến dự án nút giao An Phú và nêu thực tế dự án này đã ‘giậm chân tại chỗ’ trong thời gian dài; dù nút giao này là một trong những dự án trọng điểm, nằm ở cửa ngõ phía Đông của TP.

“Chiều các đồng chí cứ ra nút giao xem sẽ thấy rất nghẽn, có thể đi qua đây trong 15 phút là chuyện mừng. Mà việc này đã kéo dài cả năm nay. Tôi đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến dự án này”- ông Tuấn nhấn mạnh.