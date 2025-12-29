Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao quán triệt phương châm 6 từ khóa 29/12/2025 19:30

Chiều 29-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để nhìn lại công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao trong năm 2025 cũng như trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, xác định những định hướng cho năm 2026 và thời gian tới để triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, nhất là cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo mới về vai trò “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, có thể thấy thế giới trải qua những thay đổi mang tính “thời đại”; bất lợi, bất định, quan hệ trực tiếp công tác đối ngoại; đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược nước lớn, chiến tranh thương mại… hết sức gay gắt, đặt nhiều sức ép cho các nước vừa và nhỏ.

Xung đột quân sự, chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực và có nguy cơ lan rộng, thậm chí ngay ở khu vực cận biên của chúng ta. Các thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, biến đổi khí hậu, tranh giành tài nguyên, an ninh mạng... diễn biến ngày càng phức tạp.

Cuộc chạy đua về khoa học công nghệ đặt ra nhiều cơ hội và thách thức. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định xu thế lớn là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trong bối cảnh đó, dù phải đối diện khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta đạt được những thành tựu quan trọng; đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước, chúng ta cùng vui mừng, tự hào với những kết quả quan trọng đã đạt được của ngành ngoại giao, khái quát bằng 6 từ khóa là: “Bộ máy tinh gọn”, “Thích ứng kịp thời”, “Sáng tạo hiệu quả”, “Hợp tác mở rộng”, “Vị thế nâng cao”, “Kiến tạo phát triển”.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cần kiên trì đường lối độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; kiên trì đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Cương quyết nhưng mềm dẻo, nhanh chóng nắm bắt được ý của đối tác; hiểu sâu, nắm chắc tình hình, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; có đội ngũ cán bộ nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ; có tâm, có đức, có tài.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến rất nhanh chóng với nhiều tác động khó lường đối với nước ta. Nhìn chung, có thể khái quát 3 vấn đề lớn nổi lên như sau:

Một là, sự điều chỉnh chính sách của các nước rất nhanh, mạnh và quyết liệt; hình thái chiến tranh khác thường.

Hai là, khu vực Biển Đông và Đông Nam Á vẫn nóng bỏng, tiềm ẩn nguy cơ xung đột; vai trò trung tâm của ASEAN.

Ba là, xuất hiện những xu hướng, trào lưu mới về chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ; phải nghiên cứu để nắm bắt xu thế, đi cùng thời đại, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; có giải pháp nhanh, phù hợp, kịp thời.

Quán triệt phương châm 6 từ khóa

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh tình hình nêu trên, trên cơ sở những yêu cầu lớn của đất nước trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phát huy vai trò “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên”, “đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” (như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15); tiếp tục là trụ cột quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành ngoại giao quán triệt phương châm 6 từ khóa. Ảnh: VGP

Về triển khai các phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các ngành ngoại giao quán triệt phương châm 6 từ khóa: “Tham mưu chính xác”, “Thích ứng linh hoạt”, “Xoay chuyển kịp thời”, “Chuyển đổi hiệu quả”, “Trách nhiệm cộng đồng”, “Ổn định phát triển”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý: "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp"; coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, sự quyết đoán đúng lúc. Đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để tạo lợi ích, đối thoại thường xuyên để củng cố lòng tin.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới.

Thứ hai, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác. Đặc biệt coi trọng các nước láng giềng, không để bị động, bất ngờ.

Thứ ba, nâng tầm “sứ mệnh quốc tế”, đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thứ năm, phát huy sức mạnh mềm quốc gia, lan tỏa hình ảnh Việt Nam “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc”; văn hóa Việt Nam.

Thứ sáu, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả, mạnh mẽ các hoạt động trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác đối ngoại là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào.

Thủ tướng mong muốn các cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ: “Trung thành, tận tụy”, “Tự tin, sáng tạo”, “Bản lĩnh, linh hoạt”; “Đàm phán, thuyết phục”; “Hiệu quả hàng đầu”; “Tổ quốc trên hết”.

Chúng ta tin tưởng rằng, ngành ngoại giao sẽ đáp ứng sự tin tưởng, lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thu được những thành tựu năm sau cao hơn năm trước.