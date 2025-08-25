Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói về sứ mệnh quan trọng của ngành ngoại giao Việt Nam 25/08/2025 14:16

(PLO)- Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, chặng đường 80 năm qua đã chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Sáng 25-8, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945-28-8-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945-28-8-2025)

﻿Ảnh: VGP

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, trong những ngày thu lịch sử của hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngành Ngoại giao Việt Nam kỷ niệm một dấu mốc đặc biệt: 80 năm thành lập. Đây không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, mà còn để tưởng nhớ và tri ân, đồng thời tiếp thêm niềm tin, khát vọng và trách nhiệm trên con đường phía trước.

Nhắc lại thời điểm tròn 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: "Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả - là 'binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam' trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn".

Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Từ Hiệp định sơ bộ 6-3, Tạm ước 14-9, Hiệp định Genève 1954 cho đến Hiệp định Paris 1973 - mỗi văn kiện, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ cán bộ ngoại giao.

"Đó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam" - ông Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam... dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945-28-8-2025). Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Ngành ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, ngành ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác.

"80 năm – không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao, từ lão thành đến lớp trẻ hôm nay – nhiều người chấp nhận khó khăn thử thách, xa quê hương, gia đình, để giữ vững lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam" - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nói.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tri ân các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước, lực lượng cán bộ ngoại giao đương nhiệm, các ban, bộ, ngành và địa phương cũng như bạn bè, đối tác quốc tế đã luôn đồng hành cùng ngành ngoại giao của Việt Nam để có một nền ngoại giao chủ động, nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhìn nhận ngày nay, thế giới đang biến động nhanh, phức tạp và đầy bất định, những chuyển biến mang tính thời đại đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tầm nhìn chiến lược.

"Trách nhiệm trước Tổ quốc, trước lịch sử, trước nhân dân thôi thúc chúng ta phải viết tiếp những trang sử vàng bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng lớn. Chúng ta phải không ngừng nỗ lực để ngoại giao tiếp tục là ngọn lửa mở đường, là chất keo kết nối lợi ích quốc gia – dân tộc với xu thế thời đại, là điểm tựa vững chắc cho phát triển, là tấm gương sáng về bản lĩnh và cống hiến" - ông nhấn mạnh.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thay mặt thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân và Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ quyết tâm làm hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, để tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Từ đó, góp phần thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, của dân tộc.