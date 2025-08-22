Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự khai mạc triển lãm ảnh 80 năm ngoại giao Việt Nam tại TP.HCM 22/08/2025 09:36

(PLO)- Triển lãm ảnh “80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và Tự hào” đã giới thiệu tới công chúng những bức ảnh ghi lại những dấu mốc lịch sử, thành tựu tiêu biểu của ngành Ngoại giao.

Sáng 22-8, tại Công viên Lam Sơn, UBND TP.HCM và Bộ Ngoại giao cùng phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “80 năm ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào”.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Tham dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cùng đại diện các sở, ngành ở TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: TRẦN LINH

Phát biểu khai mạc triễn lãm, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã ôn lại cột mốc 80 năm trước. Theo đó, cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngành Ngoại giao Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập và dìu dắt và Người cũng là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Ngoại giao.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá: 80 năm qua, ngành Ngoại giao Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước qua mọi giai đoạn lịch sử, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

“TP.HCM cũng luôn phấn đấu là địa phương tiên phong, năng động, đi đầu cả nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong 50 năm qua đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp đối ngoại vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta” - Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: TRẦN LINH

Dịp này, triển lãm ảnh “80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và Tự hào” sẽ giới thiệu tới công chúng bộ ảnh tư liệu - thời sự gồm 80 bức.

Trong đó, 60 bức ảnh ghi lại những dấu mốc lịch sử, những thành tựu tiêu biểu của ngành Ngoại giao Việt Nam trong suốt 80 năm đồng hành cùng đất nước; 20 bức ảnh giới thiệu những sự kiện chính trị đối ngoại nổi bật của TP.HCM trong năm thập kỷ xây dựng và phát triển.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh triển lãm là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân TP.HCM và du khách hiểu rõ hơn về hành trình 80 năm vinh quang của Ngoại giao Việt Nam, cảm nhận đầy đủ hơn tính chất “trọng yếu, thường xuyên” của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP.HCM). Ảnh: TRẦN LINH

Trước đó, đoàn đại biểu do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.