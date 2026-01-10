Triệt xóa tụ điểm mại dâm trá hình tại 2 khách sạn nổi tiếng ở Đà Nẵng 10/01/2026 17:03

Ngày 10-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì kiểm tra, triệt xóa hai tụ điểm mại dâm trá hình tại cơ sở spa, massage Hoa Sứ ở tầng 7 khách sạn Mường Thanh, phường Ngũ Hành Sơn và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi ở phường Thanh Khê.

Công an đã đưa hơn 40 người liên quan đến trụ sở để làm rõ.

Những người liên quan đến hoạt động mại dâm trá hình được đưa đến cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện tại hai cơ sở nêu trên có dấu hiệu tổ chức chứa mại dâm với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Hoạt động này khép kín tại các tầng cao khách sạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Rạng sáng 9-1, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương kiểm tra, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ sở spa, massage Hoa Sứ, công an phát hiện một cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 1 triệu đồng. Kiểm tra các phòng liên quan, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhân viên nữ chờ bán dâm cho khách.

Khám xét khẩn cấp, công an tạm giữ một sổ theo dõi việc mua bán dâm, nhiều dụng cụ phục vụ việc mua bán dâm.

Bước đầu, công an xác định Ngô Thị Dúp (44 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng một số người khác tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5-2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỉ đồng.

Ngô Thị Dúp tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi, công an phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm theo các gói dịch vụ được công khai tại quầy lễ tân, giá 1,8 - 4,8 triệu đồng/lần.

Khám xét khu vực lễ tân, công an tạm giữ một sổ theo dõi việc mua bán dâm cùng một số tang vật. Bước đầu, công an xác định mỗi tháng những người liên quan thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Huy, Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu Lê Long Việt (35 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), người trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi, khẩn trương ra trình diện. Trường hợp cố tình trốn tránh, cơ quan công an sẽ áp dụng các biện pháp truy bắt theo quy định pháp luật.