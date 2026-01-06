Tết dương lịch, CSGT Đà Nẵng phạt người vi phạm giao thông 4,6 tỉ đồng 06/01/2026 17:30

(PLO)- Trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, CSGT TP Đà Nẵng xử phạt người vi phạm giao thông với số tiền 4,6 tỉ đồng.

Ngày 6-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Phòng CSGT đã đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

CSGT Đà Nẵng điều tiết giao thông tại khu vực cầu Rồng. Ảnh: CA

Theo đó, CSGT toàn TP đã tổ chức 507 ca tuần tra, kiểm soát, với 2.007 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. CSGT tiến hành dừng kiểm tra 6.070 phương tiện các loại.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.998 trường hợp và trích xuất dữ liệu từ camera giám sát phát hiện gửi phạt nguội 282 trường hợp vi phạm, ước tính tổng số tiền xử phạt lên đến 4,46 tỉ đồng.

Trong số các trường hợp vi phạm bị xử lý có 311 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hai trường hợp dương tính với chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 577 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ.

Gần 2.300 trường hợp vi phạm giao thông, với tổng số tiền phạt khoảng 4,6 tỉ đồng. Ảnh: CA

Theo Công an TP Đà Nẵng, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, thể hiện rõ tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thời gian tới, Phòng CSGT Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.