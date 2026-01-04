Lật ghe chở 7 người, 1 người không qua khỏi 04/01/2026 14:38

(PLO)- Chiếc ghe chở 7 người đi trên sông bất ngờ bị lật, 1 người không qua khỏi.

Trưa 4-1, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể nạn nhân vụ lật ghe xảy ra sáng nay.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: Sos Quảng Nam

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông HVĐ (31 tuổi, ngụ thôn 4, xã Nam Trà My) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi nhóm người dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa thì không may bị lật khiến cả 7 người rơi xuống sông.

Ông Trần Cao Hiêm (33 tuổi, ngụ xã Nam Trà My) - người tham gia cứu nạn, cho biết cùng lúc ông đi ngang qua sông Nước Xa để đi làm thì thấy nhiều người chới với giữa sông.

Ông đã nhảy xuống sông và cứu được khoảng 3-4 người, ném dây để kéo những người bị nạn lên bờ.

Những người còn lại cũng được ứng cứu sau đó, riêng ông HVĐ mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền xã Nam Trà My cùng người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường, triển khai ứng cứu người gặp nạn.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho hay, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị nạn, cùng với đó hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.