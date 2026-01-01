Bé trai mới 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy nhờ 'nuôi giúp' 01/01/2026 13:10

(PLO)- Bé trai mới khoảng sáu ngày tuổi bị bỏ rơi ở khu vực trước nhà người dân TP Đà Nẵng kèm tờ giấy có nội dung 'vì hoàn cảnh khó khăn, nhờ người nuôi giúp'.

Ngày 1-1, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (Tp Đà Nẵng) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà.

Bé trai được xã tạm giao cho người dân chăm sóc.

Lúc 4 giờ sáng cùng ngày (1-1), tại số nhà 43 đường ĐT 609 (thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây), gia đình ông Bùi Thanh Quốc phát hiện một bé trai khoảng sáu ngày tuổi phía trước nhà.

Cháu bé bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi nội dung vì hoàn cảnh khó khăn, nhờ người nhặt được nuôi giúp.

Gia đình ông Quốc đã báo cáo cơ quan chức năng xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, bé trai nặng 3,1 kg, ngoại hình và sức khỏe bình thường.

Trong sáng nay, các cơ quan liên quan của xã Điện Bàn Tây đã lập biên bản, tạm thời giao cho gia đình ông Quốc chăm sóc.

Người bỏ rơi để lại tờ giấy ghi nội dung 'vì hoàn cảnh khó khăn, nhờ người nhặt được nuôi giúp'.

UBND xã Điện Bàn Tây thông báo ai là thân nhân của bé thì liên hệ UBND xã (qua phòng VHXH xã).

Theo xã này, trong vòng 7 ngày, nếu không có thân nhân liên hệ nhận bé, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.