Chia sẻ bài viết phản động của Lê Trung Khoa, 5 người bị công an mời làm việc 30/12/2025 20:49

(PLO)- Năm người ở TP Đà Nẵng chia sẻ bài viết phản động của Lê Trung Khoa bị công an mời lên làm việc.

Ngày 30-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM) đã liên tiếp mời làm việc, xử lý và răn đe năm trường hợp chia sẻ, lan truyền các bài viết từ các trang, kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa.

Công an làm việc với người chia sẻ bài viết phản động của Lê Trung Khoa. Ảnh: CA



Quá trình làm việc, Phòng ANM đã phân tích rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi chia sẻ, lan truyền thông tin phản động. Đồng thời, công an yêu cầu những người này gỡ bỏ ngay nội dung sai trái, cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Công an xác định các trường hợp trên do nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật, đã vô tình tiếp tay cho đối tượng phản động.

Trước đó, Lê Trung Khoa đã bị khởi tố, điều tra, truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, tương tác với các trang, kênh có nội dung phản động, xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.