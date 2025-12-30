Kẻ xấu khống chế nam sinh viên, yêu cầu gia đình chuẩn bị 550 triệu 30/12/2025 13:10

(PLO)- Kẻ xấu khống chế nam sinh viên ở TP Đà Nẵng bằng thủ đoạn bắt cóc online, lừa đảo trúng học bổng nước ngoài, yêu cầu gia đình phải có 550 triệu đồng.

Ngày 30-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa triển khai truy xét nóng, kịp thời giải cứu an toàn nam sinh viên TMH (18 tuổi, tạm trú ký túc xá Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Nam sinh viên bị bắt cóc online, cảnh sát giải cứu khi đang ở khách sạn. Ảnh: CA

H bị kẻ xấu lừa đảo trên mạng khống chế tinh thần theo thủ đoạn bắt cóc online, nhằm tống tiền gia đình.

Trước đó, trưa 29-12, Phòng CSHS tiếp nhận trình báo của chị NTDC (41 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về việc con trai là H bất ngờ rời khỏi ký túc xá, liên lạc với gia đình qua ứng dụng Zalo, thông báo trúng tuyển học bổng quốc tế và yêu cầu gia đình phải có 550 triệu đồng trong tài khoản để chứng minh tài chính. Sau đó, H mất liên lạc hoàn toàn.

Tiếp nhận tin, cảnh sát xác định đây là thủ đoạn lừa đảo bắt cóc online nên lập năm tổ trinh sát, tổ chức truy xét theo nhiều hướng.

Cảnh sát làm việc, trấn an tinh thần nạn nhân. Ảnh: CA

Chỉ sau thời gian ngắn, cảnh sát xác định được vị trí của nạn nhân và kịp thời tiếp cận, giải cứu khi H đang bị kẻ xấu điều khiển, khống chế tinh thần tại phòng 502, khách sạn Đại Nam (47 Trần Văn Giảng, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).