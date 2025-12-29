Cháu bé 8 tháng tuổi tử vong bên cạnh mẹ, trong phòng trọ có dao dính máu 29/12/2025 16:45

(PLO)- Người dân ở Đà Nẵng phát hiện cháu bé 8 tháng tuổi tím tái, bên cạnh là người mẹ có dính vết máu.

Ngày 29-12, thông tin từ VKSND TP Đà Nẵng cho hay VKSND khu vực 10 vừa phối hợp cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra vụ cháu bé 8 tháng tuổi tử vong tại khu trọ thuộc khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: VSK

Theo thông tin ban đầu, lúc 17 giờ 30 phút ngày 27-12, người dân khu trọ trên phát hiện trong phòng trọ số 7 của chị TTHN (27 tuổi, thường trú TP Huế) có nhiều máu, trong khi chị N đang khóc, có vết thương đang chảy máu ở tay trái.

Bên cạnh chị N là cháu bé khoảng tám tháng tuổi, là con của chị N, bất tỉnh, người tím tái, trên thân thể có dính máu. Người dân đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Đức, đồng thời báo Công an phường Điện Bàn Đông.

Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cháu bé không có vết thương ngoài, nhận định đã tử vong trước đó.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng trọ có một con dao Thái Lan dính máu.

Phòng trọ nơi phát hiện cháu bé 8 tháng tuổi tử vong. Ảnh: VKS

VKSND khu vực 10 phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng theo quy định để phục vụ điều tra, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé.