Công an thông tin vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng 28/12/2025 10:54

(PLO)- Công an xã Quế Sơn đã làm việc với các em học sinh liên quan vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, xác định nguyên nhân đầu do các em có mâu thuẫn, bất đồng cá nhân.

Sáng 28-12, lãnh đạo Công an xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận.

Theo vị này, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nữ sinh bị đánh (tên HGH, lớp 8/1 trường THCS QP) đã gửi đơn đến cơ quan công an.

Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng. Ảnh: TN

Tiếp nhận đơn, công an xã tiến hành các bước xác minh, xử lý theo quy định. “Quá trình làm việc với các em có gia đình giám hộ. Ban đầu các em khai nhận do mâu thuẫn, bất đồng tuổi mới lớn dẫn tới vụ việc”, vị này nói.

Lãnh đạo Công an xã Quế Sơn cho hay, hiện nay vụ việc đang được điều tra làm rõ, chưa kết luận cụ thể có yếu tố hình sự hay không.

Như PLO thông tin, mấy ngày trước, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Trong khi nữ sinh này đứng chịu trận thì xung quanh nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 23-12, tại xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em HGH (học lớp 8/1, Trường THCS QP). Nơi xảy ra vụ việc ở khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong.

Sau khi bị đánh, em H được mẹ đưa đến bệnh viện điều trị. Ảnh: TN

Sau khi xảy ra vụ việc, người thân đã đưa em H đến bệnh viện điều trị.

Trong diễn biến liên quan, nhà trường nơi các em học quyết định áp dụng hình thức hạ một bậc hạnh kiểm trong học kỳ 1 đối với các học sinh chứng kiến.

Phụ huynh học sinh cũng đồng thuận với hướng xử lý này để các em nhận ra hành vi của mình là không đúng và tự nhìn nhận, điều chỉnh bản thân.

Đối với học sinh tham gia đánh em H, nhà trường sẽ tổ chức họp hội đồng kỷ luật trong tuần tới.

Cũng theo lãnh đạo trường, hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi kết luận cụ thể, nhà trường sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Riêng đối với những người tham gia đánh em H nhưng không học ở trường, cơ quan công an sẽ trực tiếp làm việc, làm rõ hành vi vi phạm nếu có.