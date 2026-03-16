An Giang: Bắt tạm giam người đàn ông lợi dụng các quyền tự do, dân chủ 16/03/2026 19:38

(PLO)- Từ năm 2020 đến nay, bị can Bành Bảo Ngọc đã liên tục đăng tải lên Facebook, Zalo nhiều nội dung sai sự thật, mang tính chất chửi bới, vu khống, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Bành Bảo Ngọc (56 tuổi, ngụ phường Rạch Giá).

Bị can Ngọc bị khởi tố để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bành Bảo Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung yêu cầu không có căn cứ, mang tính suy diễn, sai sự thật đến nhiều cơ quan, ban, ngành ở địa phương và Trung ương.

Ngoài ra, Ngọc còn đăng tải, tán phát trên các tài khoản Facebook, Zalo cá nhân nhiều nội dung, trong đó, sử dụng từ ngữ tiêu cực, có tính chất chửi bới, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.