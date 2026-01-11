Bị phạt 7,5 triệu vì chia sẻ thông tin xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước 11/01/2026 11:28

(PLO)- Chủ Facebook “Thành Coong” bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ một bài viết từ tài khoản khác với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 11-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh DVT (21 tuổi, trú tổ 1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi chia sẻ thông tin xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Theo đó, anh T bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Anh DVT đã bị phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 8-1, Công an phường Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook có tên “Thành Coong” chia sẻ một bài viết từ tài khoản Facebook “RME” với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiến hành xác minh, Công an phường Lào Cai xác định chủ tài khoản Facebook “Thành Coong” là của anh T nên đã mời anh này lên làm việc.

Anh T khai nhận do trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ nội dung, tính chất và hậu quả của việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nên đã thực hiện hành vi vi phạm.

Sau khi được công an giải thích, tuyên truyền, làm rõ tính chất sai trái, xuyên tạc của nội dung bài viết, anh T đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.