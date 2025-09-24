1 người bình luận sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt 7,5 triệu đồng 24/09/2025 17:57

(PLO)- Một người đàn ông ở Hải Phòng đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Ngày 24-9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông PVM (trú tại phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng) số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook tên “Minh Anh” có hành vi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng, liên quan đến hình ảnh hoạt động của Công an Hải Phòng trong công tác phòng chống ma tuý.

Ông P.V.M bị xử phạt vì có hành vi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng. Ảnh: CAHP

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ đã xác minh, làm rõ PVM là người sử dụng tài khoản Facebook nói trên và đã viết bình luận có nội dung vi phạm.

Tại cơ quan Công an, PVM đã thừa nhận hành vi viết bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, tự nguyện xóa bình luận và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin xuyên tạc sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân; tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Công an cũng lưu ý quản trị viên của các hội, nhóm mạng xã hội cần xây dựng quy chế, thiết lập chế độ kiểm duyệt, kiểm soát nội dung các bài viết, các bình luận đăng tải trên các hội, nhóm do mình quản lý, không để các đối tượng xấu lợi dụng đăng tải, bình luận các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Các tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.