Đặc khu ở Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương phòng, chống bão số 9 24/09/2025 14:57

(PLO)- Các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh) đang đẩy nhanh các công việc cần thiết để phòng, chống bão số 9.

Tại Hải Phòng, chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ đang khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão trước khi bão số 9 đổ bộ. Là đảo tiền tiêu, cách xa bờ, Bạch Long Vĩ là một trong những địa phương khả năng chịu nhiều ảnh hưởng từ bão.

Kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão

UBND đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, qua kiểm tra, địa phương có tổng số 126 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động. Trong đó, 98 phương tiện đã neo đậu an toàn trong âu cảng, 28 tàu cá và tàu vận tải đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Lãnh đạo đặc khu Bạch Long Vĩ kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão số 9 trên đảo.

Địa phương đã ban hành thông báo về phòng chống bão số 9, phát loa cảnh báo cho ngư dân, người dân trên đảo các biện pháp phòng tránh; chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện trực tiếp hỗ trợ ngư dân, đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng chống.

Cùng với đó, giao đồn biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với Trạm rada 490 tiếp tục kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn, quản lý chặt trong âu cảng; lên phương án di dời dân ra khỏi khu vực xung yếu.

Đối với đặc khu Cát Hải, qua rà soát, địa phương có 699 phương tiện, 1.513 lao động hoạt động trên vùng biển. Trong đó, 565 tàu thuyền và 1.119 lao động đã về nơi neo đậu an toàn; 134 tàu thuyền với 326 lao động còn đang hoạt động trên biển.

Các tàu du lịch trên địa bàn đặc khu Cát Hải về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Xuân Thủy

Tính đến trưa 24-9, trên đảo Cát Bà còn 1.835 khách du lịch, trong đó 1.581 khách quốc tế.

Cùng với đó, địa phương đã lên kế hoạch sơ tán 150 hộ dân với 361 nhân khẩu về nhà người thân, hàng xóm, trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa trên địa bàn để tránh trú an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ.

“Chúng tôi đã tuyên truyền trước cho người dân, đặc biệt là người dân sinh sống tại các bè nuôi trồng thủy sản sẵn sàng phối hợp với chính quyền, di tản lên bờ ngay khi có lệnh cấm biển từ thành phố” – lãnh đạo UBND đặc khu Cát Hải cho biết.

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền đến các chủ hộ nuôi trồng thủy sản sẵn sàng di tản lên bờ khi có lệnh cấm biển. Ảnh: Xuân Thủy

Gia cố lồng bè chắc chắn

Tại đặc khu Vân Đồn, tính đến ngày 24-9, Vân Đồn có 1.135/1.350 tàu, thuyền đã di chuyển vào nơi an toàn, còn 179 tàu, thuyền đang di chuyển về bờ. Các tổ công tác đang tổ chức cho các chủ nhà bè, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản ký cam kết di chuyển hết người về bờ tránh trú bão xong trước 11 giờ cùng ngày.

Toàn bộ số bè trên khu vực biển đã được các hộ dân nuôi biển thực hiện chằng dây, gia cố chắc chắc. Các lực lượng liên ngành, các Tổ công tác đã triển khai công tác vận động các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các ngôi nhà có nguy cơ tốc mái, không đảm bảo an toàn sang các khu vực khác an toàn, kiên cố hơn trên địa bàn.

Các tàu du lịch về tránh trú bão an toàn tại cảng Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn

Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn Vũ Đức Hưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bão; tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi, nhắc nhở và có biện pháp quyết liệt để tất cả tàu, thuyền của đặc khu về nơi tránh trú bão an toàn kịp thời.

Cùng với đó, khẩn trương huy động lực lượng đi kiểm tra, nhắc nhở các nhà bè nuôi trồng thuỷ sản đưa người về đất liền tránh trú bão để đảm bảo an toàn. Chú ý kiểm tra các địa điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn để có giải pháp phòng, chống đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Tại đặc khu Cô Tô, để chủ động ứng phó với bão số 9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã triển khai lực lượng xuống các bến cảng, âu thuyền hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho ngư dân, hộ dân ven biển chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, đơn vị bố trí quân số trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bộ đội Biên phòng giúp người dân chằng buộc, gia cố tàu thuyền tại đặc khu Cô Tô. Ảnh: Thu Báu

Hiện đặc khu Cô Tô đã kêu gọi 468 tàu thuyền hoạt động quanh khu vực di chuyển về nơi trú tránh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, đảm bảo các phương án an toàn cho ngư dân và du khách trên địa bàn đặc khu Cô Tô.

Ngư dân trên địa bàn đặc khu Cô Tô hiện đang khẩn trương đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, chủ động chằng buộc, gia cố tàu thuyền, kiểm tra thiết bị, đồng thời sắp xếp ngư lưới cụ để tránh hư hỏng, thất thoát.

Bộ đội Biên phòng giúp người dân chằng buộc, gia cố tàu thuyền tại đặc khu Cô Tô trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Thu Báu

Cùng với đó, các hộ nuôi trồng thủy sản trên biển cũng đang tăng cường gia cố lồng bè, thu gọn vật dụng và chuẩn bị đầy đủ phương án phòng tránh, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 9 gây ra.