Đối ngoại đã và đang là nguồn lực quan trọng để TP.HCM phát triển 22/12/2025 19:01

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, đối ngoại không chỉ là mở rộng quan hệ, mà đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế quốc tế của TP.

Chiều 22-12, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đối ngoại trong bối cảnh mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhìn nhận công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP trong năm 2025 đã được triển khai đồng bộ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững của TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM ghi nhận sự nỗ lực của Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh quốc tế của TP.

Bước sang năm 2026, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết TP.HCM phấn đấu thực hiện các kịch bản tăng trưởng cao, hướng tới duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

“Do đó, yêu cầu đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP ngày càng cao, đòi hỏi Sở Ngoại vụ cần tiếp tục đổi mới tư duy, tinh thần rất chủ động, vai trò chủ trì, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện”- ông nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các cá nhân, tập thể tại Sở Ngoại vụ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị Sở Ngoại vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức các đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo TP.HCM. Chủ trì tham mưu và triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Cùng với đó, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của TP giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045, cũng như các kế hoạch công tác đối ngoại hằng năm.

“Đối ngoại ngày nay không chỉ là mở rộng quan hệ, mà đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng đồng hành cùng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của TP. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng rằng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”- ông gửi gắm.

Hoàn thành nhiệm vụ kép

Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá Sở Ngoại vụ đã đảm đương hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép khi vừa là cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao tại khu vực phía Nam, vừa là cơ quan chuyên trách tham mưu và triển khai công tác đối ngoại của TP.HCM.

Với việc TP.HCM chính thức sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một đơn vị hành chính đặc biệt, ông Ngô Lê Văn cho rằng đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách rất lớn đối với Sở Ngoại vụ trong thời gian tới.

Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bước vào giai đoạn mới, ông Ngô Lê Văn đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại đa phương của TP thông qua việc tổ chức tốt và từng bước nâng tầm các sự kiện ngoại giao kinh tế thường niên như Diễn đàn Kinh tế TP.HCM, Đối thoại Hữu nghị… trở thành các diễn đàn hợp tác đa phương có uy tín, quy mô hàng đầu trong khu vực.

Trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP, ông lưu ý Sở Ngoại vụ cần chủ động tham mưu cho TP các biện pháp nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường vốn, công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài; góp phần nâng cao năng lực thích ứng và sức chống chịu của TP.

Ngoài ra, tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo, nhất là đối với các vấn đề mới phát sinh trong quan hệ của TP với các đối tác trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, tái cấu trúc không gian và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng Sở Ngoại vụ TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ công trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP trong giai đoạn tiếp theo.