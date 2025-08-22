Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Người làm đối ngoại phải có tư duy mới, cách làm mới 22/08/2025 12:40

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trong bối cảnh cả nước tiến vào kỷ nguyên mới đòi hỏi người làm đối ngoại phải có tư duy mới, nhận thức mới và cách làm mới.

Ngày 22-8, UBND TP.HCM cùng Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM (1975 - 2025).

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN LINH

Đối ngoại là trụ cột quan trọng của TP.HCM

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận TP.HCM luôn giữ vững vị thế “cánh chim đầu đàn” trong tiến trình hội nhập của đất nước.

TP cũng tích cực, chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế ngay từ những ngày đầu sau giải phóng và không ngừng bứt phá mạnh mẽ khi cả nước thực hiện đường lối Đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP trong những năm qua đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Sau 50 năm phát triển, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị – hợp tác với 86 địa phương trên thế giới, là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN LINH

Đặc biệt, từ giai đoạn đổi mới (1986) đến nay, TP.HCM đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ở cấp địa phương, từ việc thử nghiệm các mô hình kinh tế đối ngoại đầu tiên, đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổ chức các diễn đàn quốc tế, phát triển mô hình “ngoại giao đa tầng”.

“Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của TP thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại. Đối ngoại ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong phát triển của TP.HCM” - ông Nguyễn Văn Được đánh giá.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao hoa cảm ơn các nguyên lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng ghi nhận vai trò của Sở Ngoại vụ trong triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng của TP.HCM, đồng thời đóng vai trò nòng cốt, chủ lực giúp TP gặt hái thành công trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế trong 50 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Được kỳ vọng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tham mưu chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của TP, đồng thời tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN LINH

Nâng tầm công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới



Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận qua năm thập niên xây dựng, phát triển, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã trở thành cầu nối chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong việc xử lý kịp thời, chính xác các vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong thực tiễn đối ngoại của TP.HCM cũng như các tỉnh thành phía Nam.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, bối cảnh mới khi cả nước đang tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cũng như thế giới, khu vực chuyển biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn, nặng nề hơn về đẩy mạnh hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Cùng với đó, đòi hỏi người làm công tác đối ngoại phải có tư duy mới, nhận thức mới và cách làm mới.

Do đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM dựa trên cơ sở thực tiễn và tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực mới của TP, có nghiên cứu biện pháp tăng cường phối hợp giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại, giữa chính trị với kinh tế - văn hóa - xã hội.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Ông lưu ý Sở Ngoại vụ triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; tiếp tục duy trì và phát huy tốt khuôn khổ quan hệ hữu nghị hợp tác đã thiết lập giữa TP.HCM.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, nhất là ngoại giao kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài; đẩy nhanh xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM theo đúng lộ trình trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ;…

“Tôi tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục là lực lượng chủ công, nòng cốt thúc đẩy nâng tầm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò “đầu tàu” của TP.HCM trong công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng của cả nước” - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi gắm.