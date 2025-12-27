Những câu chuyện xúc động từ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 27/12/2025 13:47

(PLO)- Giữa không khí trang trọng của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, những câu chuyện đời thường nhưng giàu xúc cảm đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Ngày 27-12, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các phong trào thi đua trên cả nước.

Mỗi đại biểu mang đến Đại hội không chỉ là thành tích, mô hình hay hay cách làm hiệu quả, mà còn là những câu chuyện đời thường, chân thực, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần cống hiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Những câu chuyện xúc động

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu tại Đại hội, nhiều câu chuyện xúc động đã được chia sẻ, để lại ấn tượng sâu sắc về những con người bình dị nhưng mang trong mình tinh thần trách nhiệm lớn lao đối với cộng đồng và đất nước.

Thượng tá Lê Văn Thọ, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Một trong những câu chuyện khiến khán phòng lắng lại là chia sẻ của Thượng tá Lê Văn Thọ, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Những ký ức về đợt mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ hiện lên rõ nét qua từng lời kể.

Trong thời điểm mưa lớn kéo dài, hàng chục nghìn người dân tại các vùng trũng thấp đã được sơ tán kịp thời nhờ sự vào cuộc của lực lượng tại chỗ, từ trưởng thôn, dân quân tự vệ đến lực lượng công an xã.

Trong đêm 19 và rạng sáng 20-11, một chiếc ca nô đã cứu được 70 người dân mắc kẹt trong lũ tại xã Diên Khánh. Để tiếp cận phương tiện này, Thượng tá Lê Văn Thọ phải bơi gần 2 km trong dòng nước xiết. Không dừng lại ở đó, anh còn trực tiếp chỉ đạo và tham gia ba tổ công tác đưa hơn 500 người dân đến nơi an toàn.

Điều khiến nhiều người xúc động là trong những ngày làm nhiệm vụ cứu nạn, khi đi ngang qua con ngõ dẫn về nhà mình, biết nhà bị ngập nhưng còn gác xép, nghĩ rằng vợ con có thể tạm trú, anh đã tiếp tục cùng đồng đội tiến sâu vào vùng ngập để cứu giúp những hộ dân khác đang gặp nguy hiểm.

Câu chuyện ấy góp phần khắc họa rõ nét tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sự dấn thân và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước.

Cũng tại chương trình, các đại biểu và khán giả được lắng nghe những chia sẻ của các vận động viên tiêu biểu, đại diện cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Những tấm huy chương giành được không chỉ là thành quả của quá trình khổ luyện mà còn là minh chứng cho ý chí vượt lên giới hạn bản thân.

Trong đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, vận động viên đội tuyển bắn súng thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân, người giành 4 huy chương vàng và phá 3 kỷ lục SEA Games, gây ấn tượng mạnh với khả năng phản xạ nhanh và bản lĩnh thi đấu trước những tình huống bất ngờ.

Các vận động viên tiêu biểu, đại diện cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Đại biểu 90 tuổi và hành trình lao động sáng tạo

Chương trình cũng dành thời lượng để khán giả hiểu thêm về những con người thầm lặng trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, đã chia sẻ về quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công “đầu tự dẫn” tên lửa – một thành phần kỹ thuật phức tạp mà không nhiều quốc gia làm chủ.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Cùng với đó là các sản phẩm UAV do Việt Nam sản xuất, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh quốc gia.

Một câu chuyện khác cũng để lại nhiều cảm xúc là hành trình lao động sáng tạo của ông Vũ Hữu Lê, 90 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, tỉnh Lào Cai. Xuất thân từ người nông dân, am hiểu sản xuất nông nghiệp, ông dành cả đời nghiên cứu, chế tạo máy móc phục vụ bà con.

Chiếc máy vò chè do ông chế tạo sau ba năm mày mò, thử nghiệm, có giá thành thấp hơn rất nhiều so với máy nhập ngoại nhưng hiệu quả cao, đã giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất.

Ông Vũ Hữu Lê, 90 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TV

Ông cho biết, động lực lớn nhất để tiếp tục sáng tạo chính là sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự tin tưởng của bà con nông dân. Dù đã nhiều lần được vinh danh, được trao tặng nhiều bằng khen, nhưng với ông, được tiếp tục lao động, cống hiến cho nông nghiệp và người nông dân mới là niềm vui lớn nhất.

Chương trình cũng dành thời lượng cho phóng sự xúc động về Thượng sĩ Vũ Văn Bình, nguyên chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, người đã anh dũng hy sinh khi cứu đồng đội.

Câu chuyện về sự hy sinh trong khoảnh khắc sinh tử đã khắc họa rõ nét tinh thần quả cảm, sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc, của đồng đội lên trên hết.

Hơn một giờ giao lưu tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là hành trình kết nối những con người đến từ nhiều lĩnh vực, độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một điểm gặp gỡ là tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng phụng sự đất nước.

Mỗi câu chuyện là một lát cắt của lịch sử, góp phần làm nên sức mạnh tinh thần bền bỉ của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các thế hệ hôm nay và mai sau.