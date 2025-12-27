Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 27/12/2025 11:53

Ngày 27-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025, với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã thành công rực rỡ.

Thi đua phải trở thành “cơm ăn, nước uống hằng ngày”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: QUANG VINH

Thủ tướng cho biết Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, coi đây là định hướng có ý nghĩa then chốt để công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, tránh chạy theo thành tích.

Thi đua phải trở thành “cơm ăn, nước uống hằng ngày”, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, với đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều thời cơ song cũng đối diện không ít khó khăn, thách thức.

Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trên tinh thần đó, thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026–2030 với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua giai đoạn mới hướng tới một mục tiêu xuyên suốt là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trên nền tảng đó, phong trào được triển khai với những yêu cầu mang tính đột phá, trước hết là thi đua thực chất, lấy “người thật, việc thật, hiệu quả thật” làm thước đo, trong đó sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân là tiêu chí quan trọng nhất.

Thi đua phải khắc phục triệt để tình trạng hình thức, qua loa, nói nhiều làm ít, tránh để bệnh thành tích làm méo mó ý nghĩa của phong trào.

Bên cạnh đó, thi đua phải được tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, gắn với khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích và đúng thời điểm.

Việc khen thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn phải tạo sức lan tỏa, khích lệ, tạo động lực để các điển hình tiên tiến tiếp tục cống hiến, để những giá trị tốt đẹp được nhân rộng trong đời sống xã hội.

Thi đua cũng phải mang tính chủ động, phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh kịp thời những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, như tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Các đại biểu được tôn vinh tại Đại hội. Ảnh: VIẾT THỊNH

Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh năm trọng tâm lớn trong phong trào thi đua thời gian tới. Trọng tâm đầu tiên là xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm của cơ sở.

Trọng tâm tiếp theo là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phong trào thi đua cũng hướng tới tạo đột phá trong phát triển nhanh và bền vững thông qua hoàn thiện thể chế hiện đại, hội nhập; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ chiến lược; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó là nhiệm vụ phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững; xây dựng nền giáo dục hiện đại, công bằng, hội nhập; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, không đánh đổi an sinh và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: QUANG VINH

Trọng tâm cuối cùng là củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng; đồng thời đẩy mạnh hội nhập và đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với vị thế, tầm vóc và truyền thống lịch sử – văn hóa của đất nước.

Kết thúc bài phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, dù ở bất kỳ cương vị hay lĩnh vực nào, tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến, chung sức đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên “Độc lập – Tự do – Ấm no – Hạnh phúc và CNXH”.

Nhân dịp đón năm mới 2026 và Xuân Bính Ngọ, Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và toàn thể đại biểu, đồng thời bày tỏ tin tưởng phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu mới, đúng như lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Năm mới ra sức thi đua ái quốc, để thu nhiều thắng lợi hơn năm cũ”.