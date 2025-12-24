Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước 24/12/2025 11:45

(PLO)- Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.

Sáng 24-12, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo công bố về việc tổ chức Đại hội.

Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông Phạm Tất Thắng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VIẾT THỊNH

Đặc biệt, Đại hội có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bình, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ở tuổi 98, bà là đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12-2025. Chủ đề của Đại hội là "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021–2025. Đồng thời, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Tham dự Đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ.

Đại hội còn có sự góp mặt của Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ cùng đông đảo điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ngày 25-8-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 2.223 người. Trong đó có 2.025 đại biểu chính thức và 198 đại biểu khách mời, được tổ chức thành 105 đoàn.

Trong số đại biểu chính thức có nhiều cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội lần thứ X đến nay.

Đại hội cũng ghi nhận sự tham dự của các đại biểu là người dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có đóng góp cho Việt Nam. Cùng với đó là các thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh và người có công với cách mạng.

Đáng chú ý, bên cạnh bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất, Đại hội còn có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi). Điều này thể hiện tính lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2021–2025. Đại hội cũng tạo khí thế mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026–2030, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến và lễ tôn vinh các danh hiệu cao quý.

Theo Ban tổ chức, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, góp phần vào những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm đổi mới. Hệ thống chính sách về thi đua, khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những người trực tiếp lao động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.