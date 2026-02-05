Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tặng quà cho người dân và công nhân tại Đồng Nai 05/02/2026 19:13

(PLO)- Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng đoàn công tác đã tặng quà cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 5- 2, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ba xã là Bàu Hàm, Gia Kiệm, Thống Nhất.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm và trao quà cho 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Long Well Việt Nam và Công ty cổ phần Chỉ sợi cao su V.R.G.SA DO (đóng tại Khu công nghiệp Dầu Giây).

Mỗi phần quà trị giá 2,3 triệu đồng gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà 300.000 đồng, được trích từ nguồn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh trao quà cho người dân. Ảnh: ANH DANH

Phát biểu tại buổi lễ trao quà cho người dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí bày tỏ xúc động khi được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm vùng đất Đồng Nai nghĩa tình, được gặp gỡ, chúc Tết người dân.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, 2025 là một năm đầy thách thức nhưng Đồng Nai đã vươn lên mạnh mẽ làm nên một kỳ tích tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,63%, đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và xếp thứ 7 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt con số kỷ lục, vượt mốc 100.000 tỉ đồng.

Trong năm qua, Đồng Nai đã dồn toàn lực cho công tác an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã có hàng ngàn căn nhà của người dân được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, qua đó giúp các hộ gia đình được đón Tết trong sự ấm áp, an cư.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh trao quà cho công nhân. Ảnh: ANH DANH

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai và các xã tiếp tục phát huy những mô hình hay, coi việc chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm và là nhiệm vụ hàng đầu của người cán bộ, đảm bảo đúng tinh thần: “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”.

Còn tại buổi trao quà cho công nhân, ông Lê Minh Trí mong mỗi đoàn viên, người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật lao động, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.