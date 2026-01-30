Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương 30/01/2026 15:29

Ngày 30-1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định 05 phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Theo đó, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, được phân công tham gia Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí, 66 tuổi, quê TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, Cử nhân Luật. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Từng công tác tại Công an TP.HCM, ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, rồi Phó Trưởng Phòng A12b, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Sau đó, ông làm Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM trong hơn ba năm.

Từ tháng 1-2003, ông Lê Minh Trí làm Chủ tịch UBND quận 11; đến tháng 8-2005, ông làm Chủ tịch UBND quận 1.

Giai đoạn từ 1-2010 đến 4-2013, ông Lê Minh Trí làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Trong ba năm tiếp theo, ông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4-2016, ông Lê Minh Trí được bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16-8-2024, Trung ương Đảng quyết định bầu bổ sung ông Lê Minh Trí vào Ban Bí thư.

Mười ngày sau đó (26-8-2024), tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Tháng 11-2025, ông Lê Minh Trí được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 1-2026, tại Đại hội XIV, ông Lê Minh Trí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; tại Hội nghị lần thứ nhất, ông được bầu vào Bộ Chính trị và được phân công tham gia Ban Bí thư, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.