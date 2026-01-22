Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV 22/01/2026 20:17

(PLO)- Trong danh sách 200 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái đắc cử.

Ngày 22-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Trong danh sách các ủy viên trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, các Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử gồm:

1. Tổng Bí thư Tô Lâm

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

4. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

5. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

7. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

8. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

9. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa

10. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Theo danh sách công bố, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.